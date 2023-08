Bons d’État : cette opération record pourrait-elle être contestée par les banques ?

La récolte du bon d’État à un an assorti d’un taux de 2,81 % nets va-t-elle franchir les 20 milliards d’euros ? Ce chiffre record a été évoqué par le directeur de l’Agence de la dette, Jean Deboutte. Pour lui, il ne faut pas l’exclure. D’autant que 24 h après le lancement de la campagne ce jeudi, la récolte était de 4 milliards, près de 2 milliards via le site de l’Agence de la dette et quasi le même montant par les établissements bancaires qui distribuent le produit.