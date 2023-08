Les Bourses européennes largement tirées vers le haut par un accord sino-américain, le Bel 20 soutenu par Barco et Proximus

A l'ouverture en hausse de Wall Street lundi, l'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles devait afficher une hausse de 1,14% avant de subir des dégagements et terminer sur une avance de 0,86% à 3.653,47 points, avec tous ses éléments dans le vert. Barco (19,30) et Aperam (25,81) emmenaient les hausses en remontant de 2,66 et 2,42% en compagnie de Proximus (6,82) qui gagnait 2,37% après l'annonce d'un accord.