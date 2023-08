Pas toujours évident d’acheter des bons d’État via les banques…

Première difficulté à franchir : trouver les informations sur la procédure à suivre. Sur le site de CBC, il faut cliquer sur cinq onglets (particuliers, produits, placements, obligations, nouvelles émissions) avant d’avoir les infos.

Les canaux digitaux de distribution sont également limités : chez KBC-CBC, il est uniquement possible d’investir dans les bons d’État via l’agence ou KBC Live, qui est l’assistance par téléphone.

Aucune des quatre grandes banques du pays ne permet de souscrire via son app mobile. Chez ING, on assure que “les premiers retours d’utilisateurs via ING Self Invest montrent que les clients sont enthousiastes et satisfaits de cette approche. Les personnes qui ont besoin d’aide pour utiliser ces canaux numériques ou qui ne sont pas équipées peuvent toujours se rendre dans une agence ING ou contacter notre service client par téléphone”. Reste à voir délais d’attente dans les agences…

D’autres difficultés

Les clients qui veulent souscrire se heurtent à d’autres difficultés comme lever la limite des montants pour un virement avant la fin de la période de souscription. Or ce genre de décision peut prendre du temps car elle dépend dans certains cas des services de “compliance” .

Des clients des grandes banques belges nous font part de leur étonnement à propos du peu d’entrain des grandes banques belges à les aider à investir dans ce produit. À la banque publique Belfius, qui s’enorgueillit d’avoir l’une des meilleures applications mobiles du marché (grâce à laquelle les clients peuvent réaliser de nombreuses opérations, comme investir dans des actions via Re = Bel), on ne trouve aucune trace du bon d’État à 1 an sur l’app !

“Vous devez vous connecter au site de la banque ou vous rendre dans une agence. Il n’est pas possible de souscrire via l’application”, nous a-t-on expliqué auprès de Belfius Connect (service clients). Pourquoi avoir mis de côté l’app mobile, pourtant très utilisée par les clients Belfius ? “Nous n’avons pas eu d’informations à ce sujet”, dit notre interlocuteur. Lequel confie que, depuis l’ouverture de la période de souscription, les opérateurs du service Connect sont submergés de demandes d’information de la part de clients, qui se contentent de répondre que s’ils veulent passer un ordre de souscription, ils peuvent soit prendre rendez-vous dans une agence Belfius (mais les délais pour être reçu dépassent souvent la date du 1er septembre…), soit se rendre sur le site de la banque où, le moins qu’on puisse dire, rien n’est fait pour faciliter la marche à suivre.

”Depuis son lancement, la plateforme Re = Bel permet d’investir uniquement dans des actions et des trackers. Raison pour laquelle il n’est pas possible d’acheter via Re = Bel d’autres instruments financiers, comme des fonds ou des obligations, y compris de Belfius”, explique le service de presse. Et d’assurer que la banque “étudie effectivement la question de l’extension éventuelle de la plateforme à d’autres classes d’actifs dans le futur”.