Francfort montait de 0,33% et Paris de 0,28% au lendemain d'une hausse de plus de 1%. Londres, fermée en raison d'un jour férié lundi, rattrapait son retard et gagnait 1,11%. Bruxelles connait également une hausse de 0,56% à 3674,04 points lors des premiers échanges.

Après la rencontre de Jackson Hole qui marque la rentrée pour les acteurs des marchés, l'agenda des investisseurs est bien rempli cette semaine, avec en thématique l'emploi aux Etats-Unis et l'inflation en Europe. Le point d'orgue sera vendredi avec le rapport mensuel de l'emploi américain, mais des signaux sont donnés dès mardi, avec un indicateur sur les postes vacants, puis mercredi avec le rapport ADP pour le secteur privé.

Des chiffres meilleurs qu'attendu donneraient des sueurs froides aux investisseurs, car "l'étroitesse du marché de l'emploi signifie que les gens demandent plus d'argent pour le même travail qu'ils ne le feraient autrement", et donc accroît les risques d'inflation, relève Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote Bank.

En Europe, les données pour l'inflation en août, cruciales avant la réunion de la Banque centrale européenne mi-septembre, seront publiées mercredi et jeudi. Aux Etats-Unis, l'indicateur des prix PCE, le baromètre privilégié de la banque centrale américaine, la Fed, est également attendu jeudi.

C'est donc "une semaine de tous les dangers" pour les indices, selon John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.