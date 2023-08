Wall Street s'installe dans le vert après un signe de détente du marché de l'emploi

Les indices ont relevé la tête immédiatement après la publication du rapport JOLTS du ministère américain du Travail montrant une baisse des emplois vacants à 8,8 millions en juillet, au plus bas depuis mars 2021 contre 9,2 millions le mois d'avant. Cette apparente mauvaise nouvelle pour les travailleurs peut être interprétée comme un signe bienvenu de détente du marché du travail car cela pourrait inviter la Fed à renoncer à relever encore les taux d'intérêt.

"Le ratio emplois vacants rapporté aux chercheurs d'emplois est encore élevé comparé à la période pré-pandémique mais cela va dans la bonne direction, indiquant un assouplissement des conditions du marché du travail", a commenté Rubeela Farooqi, économiste pour HFE.

Les investisseurs attendent vendredi les chiffres officiels de l'emploi. Les analystes s'attendent à un ralentissement des créations d'emplois à 175.000 au lieu de 187.000 en juillet. Ils prévoient un taux de chômage de 3,6%.

Peu d'échanges

Lundi, au début de la dernière semaine d'un mois difficile pour les marchés, le Dow Jones avait gagné 0,62% à 34.559,98 points, le Nasdaq, à dominante technologique, avait avancé de 0,84% à 13.705,13 points et le S&P 500 de 0,63% à 4.433,31 points.

"La séance avait enregistré peu de volumes d'échanges et ce devrait encore être le cas aujourd'hui", a suggéré Patrick O'Hare de Briefing.com alors qu'on s'achemine vers le traditionnel week-end férié du Labor Day. Les marchés seront fermés aux Etats-Unis lundi.

Le Dow Jones avait été porté lundi par l'envolée du titre de 3M (clos sur un bond de 5,22%) alors que la presse rapportait la possibilité d'un accord de plusieurs milliards de dollars pour éviter des poursuites dans l'affaire des bouchons d'oreilles inefficaces livrés à l'armée. Mardi, le conglomérat américain a confirmé un accord de 6 milliards de dollars pour mettre fin à ces poursuites. Cet accord met fin à des années de litige, opposant 3M et sa filiale Aearo Technologies - qu'il avait rachetée en 2008 -, à des milliers de soldats américains estimant que leur audition avait été endommagée entre 1999 et 2015 par des bouchons d'oreille défectueux. Le titre grimpait de 1,88%.

La chaîne de magasins d'électronique et électro-ménager Best Buy bondissait de 5,55% après avoir annoncé des résultats meilleurs que prévu avec un chiffre d'affaires de 9,58 milliards de dollars sur le trimestre. Toutefois l'enseigne a abaissé ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année. Sa dirigeante Corie Barry a signalé une demande plus faible du côté des produits technologiques.

Les titres cotés aux Etats-Unis sur le Nasdaq du constructeur de voitures électriques chinois NIO chutaient de 11%. Ses livraisons de véhicules ont baissé de 6,1% au deuxième trimestre par rapport à il y un an et de 24,2% par rapport au trimestre précédent.

Du coté des groupes pharmaceutiques, le président Joe Biden a annoncé les noms d'une dizaine de médicaments dont le gouvernement veut négocier le prix lorsqu'ils sont assurés par le système Medicare qui prend soin des plus âgés. L'industrie pharmaceutique conteste cette initiative qui économiserait de l'argent à l'Etat.

Les groupes Bristol Myers Squibb, Pfizer, eli Lilly, Johnson and Johnson, Merck, Novo Nordisk, Amgen, AstraZeneca sont notamment concernés. La plupart restaient largement dans le vert à la Bourse.

Ailleurs à la cote, Verizon l'opérateur téléphonique grimpait de 2,88% après un avis favorable d'analyste. Même scénario pour le géant des logiciels Oracle (+1,64%).

Sur le marché obligataire, les taux à dix ans se détendaient nettement à 4,13% contre 4,20% la veille.

La confiance des consommateurs a nettement marqué le pas en août selon l'indice du Conference Board paru après l'ouverture, glissant à 106,1 points contre 114 en juillet et 116 attendus.