Les Bourses européennes terminent divisées face à l'inflation persistante

Après une tentative de rebond mercredi après-midi, le Bel 20 de la Bourse de Bruxelles et ses voisins européens repartaient à la baisse, la clôture confirmant un recul de 0,55% de l'indice bruxellois à 3.665,36 points, Ageas (36,40) toujours en tête avec une chute de 3,75% après résultats. Ackermans (156,30) et KBC (61,00) suivaient avec des reculs de 2,19 et 1,68% en compagnie de D'Ieteren (151,70) et UCB (82,14), en baisse de 1,62 et 1,20%.