Les Bourses européennes en baisse après l'inflation en zone euro, le Bel 20 autour de l'équilibre

L'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles ne gagnait finalement que 0,02% jeudi en terminant à 3.665,97 points avec 13 de ses éléments en hausse mais, freiné par Ackermans (145,20) qui plongeait de 7,10% suite à des résultats décevants. Aedifica (61,80) emmenait toujours les hausses en rebondissant de 2,23% en compagnie de Umicore (24,47) et Solvay (106,90), positives de 2,17 et 1,71% tandis que Barco (19,80) et Proximus (6,98) s'appréciaient de 1,80 et 1,16%.