La Bourse de Paris a ouvert en toute petite hausse de 0,11% à 7.372,65 points, Francfort prenait 0,29% et Milan 0,07%, tandis que Londres cédait légèrement 0,04% dans les premiers échanges. Ces quatre places s'apprêtent à terminer le mois d'août sur une perte mensuelle.

De son côté, la Bourse de Bruxelles lâchait 0,13 % à 3 660,59 points. Ackermans & Van Haaren NV perdait 3,33 %, à 151,10 euros. Le holding anversois a enregistré un bénéfice net de 170,7 millions d'euros au cours du premier semestre. Il s'agit d'un très net recul par rapport aux 278,4 millions records enregistrés il y a un an à la même période. Malgré un environnement économique plus difficile, la contribution des segments principaux a atteint 149,6 millions d'euros. Une baisse qui n'est "que" de 4% par rapport aux 156,3 millions d'euros du premier semestre 2022, note l'actionnaire majoritaire des entreprises de dragage CFE et DEME, de Green Offshore, spécialisé dans le développement et l'exploitation de parcs éoliens offshore belges, et des banques privées Delen et Van Breda.