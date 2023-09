Le liégeois Hyloris veut sortir du lot grâce à la reformulation de traitements existants

Ces nouvelles formulations visent également à permettre une réduction des frais médicaux. Parmi les produits en développement, le plus connu certainement le Maxigesic IV, un médicament contre la douleur en intraveineuse destiné aux hôpitaux, qui se propose de combiner le paracétamol et l’ibuprofène, et dont l’approbation sur le marché américain pourrait être octroyée vers le milieu du mois d’octobre.

À lire aussi

Prudence boursière

Au niveau boursier, le titre a atteint a grimpé régulièrement pour atteindre un sommet à 19,10 euros au début 2022 (en hausse de 78 % par rapport à son cours d’introduction en bourse). Il s’est depuis inscrit dans une trajectoire baissière, et cote actuellement sur ses plus bas niveaux depuis le début 2021. Cette prudence s’explique en grande partie par le retard pris dans l’approbation pour le Maxigesic IV aux États-Unis, tandis que les nouvelles ont été relativement peu nombreuses depuis le début 2023.

Cours d'Hyloris ©IPM Graphics

Le marché s’attend à une forte accélération des ventes à partir de cette année, avec une rentabilité qui devrait être atteinte en 2025. Le consensus reste largement favorable sur le titre (3 avis favorables), avec des avis positifs unanimes et un objectif moyen qui n’a pas suivi l’érosion du cours, ce qui entraîne un potentiel haussier qui dépasse désormais 70 %. Ce jeudi 7 septembre, le groupe publiera ses résultats pour le premier semestre 2023.

Retour sur MongoDB

MongoDB s’est envolé de plus de 10 % sur la semaine écoulée, avec de fortes progressions journalières enregistrées avant et après la publication des chiffres trimestriels. Le chiffre d’affaires est ressorti à plus de 424 millions de dollars, significativement au-dessus des 391 millions de dollars attendus par les analystes. Le spécialiste des bases de données sur le cloud a également relevé ses attentes pour l’ensemble de l’exercice 2023/2024 (qui se clôturera le 31 janvier prochain).