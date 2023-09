Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,56%, l'indice Nasdaq s'appréciait de 0,70% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,61%.

La semaine a été animée par des indicateurs économiques, notamment les dernières données sur l'inflation en Europe comme aux Etats-Unis, qui ont montré que la lutte contre la hausse des prix menée par les banques centrales était loin d'être terminée.

Les pressions inflationnistes demeurent, que ce soit les prix de l'énergie, les dépenses de consommation encore fortes aux Etats-Unis ou un marché du travail toujours tendu.

"La désinflation n'est pas un long fleuve tranquille", retiennent les analystes de la Banque Postale AM. "Les derniers chiffres d'inflation ne remettent pas en cause la tendance (...), mais ils illustrent le fait que la vitesse et l'amplitude de la baisse de l'inflation ne seront pas toujours aussi nettes et rapides qu'avant l'été".

Mais les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis durant la semaine ont montré que les conditions pour trouver un emploi se durcissaient légèrement, confortant les espoirs que la Réserve fédérale laisse ses taux directeurs inchangés lors de sa prochaine réunion de septembre.