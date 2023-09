L’émission des bons d’État a rencontré un succès phénoménal sans atteindre son but…

1. Une opération gagnante pour les épargnants ?

L’argent investi en bons d’État vient en (grande) partie des livrets d’épargne. Or, le bon d’État affiche un taux net qui correspond à au moins 1 % de plus que les taux les plus élevés sur les livrets d’épargne. À quelques exceptions près, ce rendement est aussi supérieur aux taux sur les comptes à terme à un an proposés par les banques, qui sont considérés comme un placement plus comparable puisque l’argent ne peut être retiré avant l’échéance sous peine de perdre tout le rendement.

Mais ce bon d’État n’est pas le meilleur placement dans l’absolu. L’épargnant qui était prêt à prendre un peu plus de risque aurait pu trouver des rendements supérieurs pour la même durée d’un an, notamment sur les marchés des obligations des entreprises.

2. Et quel bénéfice pour l’État belge ?

Cette émission aura montré que l’État belge a beau afficher un endettement largement supérieur à son produit intérieur brut, il peut emprunter très facilement auprès des particuliers. De quoi améliorer le rating de la Belgique, ce qui est positif. Et ce qui permet à la Belgique d’emprunter à moindre coût.

Le montant récolté étant beaucoup plus élevé que prévu, il est trop tôt pour savoir si le montant que l’État devra payer en taux d’intérêts sera plus élevé que s’il n’avait levé que quelques milliards. L’éventuel surcoût dépendra de nombreux éléments, notamment du taux obtenu pour les placements des milliards excédentaires (plus de 10 milliards) . “On ne peut pas encore dire s’il y a un coût ou pas lié au nombre très élevé de milliards récoltés. S’il y en a un, il devrait être raisonnable par rapport aux bénéfices de l’opération”, nous explique une source proche du gouvernement.

C’est au niveau du précompte mobilier que l’État est à ce stade quasi certain d’être gagnant. En effet, sur les 21,896 milliards récoltés, une grande partie vient des 300 milliards placés sur les carnets de dépôts qui, eux, sont exemptés de précompte mobilier jusqu’à 980 euros d’intérêt. Or le précompte sur le bon d’État est de 15 %.

3. Les banques vont-elles revoir leurs conditions ?

Rappelons que le but premier de cette émission était de relancer la concurrence dans le secteur bancaire. À ce stade, ce n’est pas encore acquis. Pendant la durée de l’émission, seules quatre banques (Argenta, Beobank, Deutsche Bank et Axa Banque) ont annoncé une hausse du taux sur le compte à terme pour l’aligner sur celui du bon d’État. Mais cette hausse, limitée dans le temps, visait uniquement à retenir leurs clients. Le reste du marché n’a pas bougé, en tout cas sur le livret d’épargne. Et les déclarations faites par Marc Raisière, le CEO de Belfius, à l’occasion de la présentation des résultats de la banque laissent penser que la prudence est de rigueur.

Sur les comptes à terme, c’est plus difficile de mesurer l’éventuel regain de concurrence car les grandes banques sont loin d’être transparentes sur ce produit dont les taux sont négociés avec le client et en fonction des montants placés. La publication des résultats des banques au cours des six premiers mois montre des transferts des carnets de dépôts vers les comptes à terme. Ce qui montre que les épargnants sont moins passifs qu’avant.

Du côté du gouvernement, on veut croire que cette opération aura l’effet escompté. “Les banques vont être obligées de bouger. Cette opération a relancé le lien entre les banques et leurs clients. On n’avait plus vu une telle proactivité depuis des années”, nous commente une source ministérielle.

D’autres observateurs sont moins confiants, estimant que le ministre des Finances CD&V Vincent Van Peteghem n’a pas atteint son objectif et s’est attaqué trop tard au manque de concurrence dans le secteur bancaire, en particulier sur les produits d’épargne.

4. Y aura-t-il une nouvelle émission avant la fin de l’année ?

Il nous revient que l’Agence de la dette a fait passer le message auprès du gouvernement de “surtout ne plus lancer une deuxième émission avant la fin de l’année”. On peut penser que Vincent Van Peteghem va suivre cet avis, étant lui-même un peu pris de court par l’ampleur des souscriptions. Il devrait suivre l’avis de l’Agence de la dette même si les banques rechignent à se montrer plus généreuses.

Le constat devra alors être fait que le but poursuivi n’a pas été atteint. Ce qui serait évidemment embarrassant à quelques mois de la campagne électorale. À moins que d’autres pistes soient évoquées. Il se dit que Vooruit (le parti socialiste flamand) va revenir avec sa proposition d’imposer un taux minimum sur les livrets d’épargne. De là à penser qu’une loi pourrait être votée avant les élections, il y a un pas qu’on n’oserait pas franchir…