“À certains moments, une souscription au bon d’État tombait toutes les secondes”

Comme déjà annoncé, c’est par l’intermédiaire des banques qu’a été récolé le plus gros de l’opération, soit plus de 14,8 milliards d’euros (quelque 67 % des 21,8 milliards souscrits), via plus de 400 000 souscriptions. Le reste (un peu plus de 7 milliards) a été souscrit directement via le service des Grands Livre de l’Agence de la Dette par près de 235 000 personnes. Difficile, par contre, de dresser le portrait-robot de celles et ceux qui ont opté pour ce bon d’État très avantageux en termes de rendement. “Le montant moyen s’élève à un peu plus de 30 000 euros, précise Jean Deboutte, mais on a vu aussi arriver aussi bien des demandes pour 1 000 euros que pour un million d’euros”.

À ceux qui se sont interrogés sur le coût caché de l’opération – le succès ayant largement dépassé les attentes -, Jean Deboutte répond de manière claire : “Les conséquences de cette opération sur le budget belge sont positives, il n’y a aucune raison de nous inquiéter, bien au contraire”.

"Les conséquences de cette opération sur le budget belge sont positives, il n'y a aucune raison de nous inquiéter, bien au contraire". . Et nous avons fait bonne impression sur les marchés financiers."

Le directeur de l’Agence de la Dette énumère les effets positifs de l’opération. Un : “Nous avons fait bonne impression sur les marchés financiers, avec des effets que nous avons directement ressentis”. Concrètement, l’écart de taux d’intérêt avec les grands pays voisins, dont l’Allemagne et la France, a été réduit de 3 à 4 points de base ces derniers jours. Rien que pour les opérations de refinancement encore à prévoir cette année – une obligation belge à trois ou cinq ans devrait encore être proposée en novembre –, cela représentera une économie de plus de 2 millions d’euros. Et pour celles qui auront lieu en 2024, une économie de 15,2 millions sera obtenue sur base annuelle, soit plus de 150 millions sur dix ans. Pas de quoi effacer d’un coup l’immense charge d’intérêts sur la dette belge, mais quand même un signal qui a été jugé positif par les marchés…

Deux : les inscriptions directes auprès de l’Agence de la Dette ont permis d’économiser plus de 21 millions d’euros en frais de commissions – normalement versées aux banques.

Trois : l’argent récolté en trop par rapport aux échéances prochaines pourra évidemment être réinvesti et devrait permettre d’obtenir de jolis rendements. Ironie du sort : une partie de l’argent récolté a vidé les comptes d’épargne dans les banques mais va donc être replacée… dans le marché (inter) bancaire — et peut-être dans l’achat d’obligations du secteur bancaire !

Le secteur bancaire attendu au tournant

Restent évidemment deux questions majeures. D’abord, celle d’un éventuel remake de l’opération “bon à un an” avant la fin de l’année (voir ci-contre). Prudent comme à l’accoutumée, Jean Deboutte se contente de dire : “Nous n’excluons rien mais nous n’avons pas prévu une opération à un an dans notre plan de financement”. La réponse à cette question sera politique. Mais les critiques à peine voilées venues du secteur bancaire semblent tordre le cou à une souscription-bis.

Quant aux banques, justement, c’est d’elles qu’est attendu à présent un signal sur les rendements de l’épargne. Sur ce plan, Vincent Van Peteghem n’a pas manqué de marquer le coup, en commentant le bilan d’une opération qui redore quelque peu son blason : “Il s’agit d’un appel clair au respect des épargnants belges à l’égard du secteur bancaire. À charge pour lui de regagner la confiance de ses épargnants. Le gouvernement suivra ce dossier dans la période à venir afin d’assurer la concurrence au sein du secteur bancaire.” Manifestement, Vincent Van Peteghem n’entend pas se contenter du résultat-record de son bon d’État.