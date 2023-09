Colruyt bondit en Bourse après une recommandation d'achat de JPMorgan

À l'inverse, Ahold-Delhaize chute de 6,1%, pénalisé par une recommandation à la vente.

Du côté du Bel 20, l'indice reprenait l'équilibre après avoir flirté dans le rouge ce mardi matin. Néanmoins, il fait mieux que ses voisins européens. Les poids lourds AB InBev et arGEN-X progressaient par ailleurs de 0,3 et 1,2%, Galapagos et Solvay également, s'appréciant de 0,5 et 0,1%.

La reprise de Credit Suisse par UBS, une bonne idée ?

Chez nos voisins helvètes, l'association suisse des banquiers (ASB) affirme ce mardi que la reprise de Credit Suisse par UBS était "pertinente" et "efficace".

Le sauvetage de Credit Suisse, négocié dans l'urgence par les autorités suisses avec UBS, a permis de "garantir la stabilité" du système financier et de "préserver la confiance dans les établissements bancaires", estime l'ASB dans son baromètre annuel qui dresse un état des lieux du secteur et de ses perspectives.

Le résultat d'exploitation des banques en Suisse est resté "quasiment stable" en 2022, ne reculant que de 0,9% en 2022, quantifie l'ASB, malgré les secousses chez Credit Suisse dans les mois précédant son rachat par UBS.

Le total des bilans a par contre enregistré un recul "sans précédent sur les dix dernières années", se contractant de 6,9% à 3.339,7 milliards de francs face aux "importantes sorties d'avoirs de la clientèle chez Credit Suisse", ajoute l'ASB. De quoi rassurer potentiellement le secteur bancaire et les marchés.