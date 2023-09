Wall Street s'inquiète de la santé économique des marchés européens

Par ailleurs, la hausse des rendements du Trésor américain pèse sur les valeurs de croissance, tandis que les données sur l'activité des services en Chine ont ravivé les inquiétudes quant à la demande dans la deuxième économie mondiale.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 12,72 points, soit 0,04 %, à 34 824,99 points et le S&P 500, plus large, recule de 0,11 % à 4 510,88 points. Le Nasdaq Composite, lui, cède 0,24 %, soit 34,06 points, à 13 997,76 points.

"Le marché s'est bien comporté cette année. Il a fait une pause en août et maintenant, les investisseurs cherchent des indices indiquant à quoi la fin de l'année va ressembler", explique Adam Sarhan, de 50 Park Investments. Dans ce contexte, les opérateurs ont noté le décrochage de l'indice Caixin d'activité dans les services en Chine, qui est tombé à 51,8 points en août contre 54,1 en juillet. "Historiquement, la Chine est souvent un bon indicateur de l'économie mondiale. Donc quand la Chine ralentit, c'est un signe avancé."

Valorisation boursière de 52 milliards pour Arm

Le champion britannique des microprocesseurs Arm, filiale du japonais SoftBank, vise une valorisation pouvant aller jusqu'à 52 milliards de dollars pour son entrée en Bourse à New York, qui s'annonce comme l'une des plus importantes des dernières années dans le secteur technologique. Selon des documents publiés mardi sur le site du gendarme de la Bourse américaine (SEC), Arm espère lever entre 4,5 et 5,2 milliards de dollars à cette occasion.

Cet objectif de valorisation est toutefois inférieur aux plus de 60 milliards de dollars espérés initialement par SoftBank Group. Le groupe japonais avait récemment payé quelque 16 milliards de dollars pour reprendre les 25 % d'Arm qui étaient détenus jusque là par son unité Vision Fund.

Dans le détail, Arm entend coter sur la bourse électronique Nasdaq au minimum 95,5 millions de titres, à un prix compris entre 47 et 51 dollars. En cas de forte demande, le nombre de titres pourrait atteindre 102,5 millions.

Softbank restera l'actionnaire majoritaire et devrait conserver environ 90,6 % des titres au terme de l'opération (une part qui tombera à 89,9 % si la demande est forte et le nombre de titres cotés porté à 102,5 millions).