Manchester United : une claque sportive le dimanche, une claque boursière le mardi

L’action cotée à la Bourse de New York a chuté de 18 % en une seule séance.

Quand une action perd autant de valeur en aussi peu de temps, c’est que les nouvelles ne sont pas très bonnes pour ce club coté en Bourse depuis 2012. Le club, en vente depuis l’automne dernier, peinerait à trouver des repreneurs désireux de mettre sur la table les dix milliards de livres- soit près de 12 milliards d’euros – espérés par les propriétaires américains du club, les Glazer, que les supporters ne peuvent plus encadrer depuis des lustres.

Leur principal grief est le manque d’investissements, qui se traduit dans des performances sportives bien plus mitigées que dans le passé. Le dernier titre des Red Devils en Premier League remonte à 2013. Or, depuis lors, les archirivaux de Manchester City ont soulevé le trophée à 5 reprises.

Rentabilité plutôt que performance

Selon le Daily Mail, qui a révélé l’info, les deux derniers candidats acquéreur, soit le fondateur et PDG du groupe pétrochimique Ineos, Jim Ratcliffe, et le cheikh Jassin Ben Hamad al-Thani, président de la Qatar Islamic Bank (QIB), ont soumis des offres assez proches, qui valorisent le club à environ cinq milliards de livres. Bref, on est loin du but espéré par les Glazer, aux commandes du plus prestigieux club de Manchester depuis 2005, en devenant alors l’actionnaire majoritaire de cette institution mancunienne avec un apport de près de 800 millions de dollars.

Manchester United a d’ailleurs toujours été une histoire de gros sous pour les Glazer, fréquemment accusés d’être plus intéressés par la rentabilité de leur investissement que par les performances de l’équipe. En août 2012, le club anglais entrait au New York Stock Exchange à 14 dollars l’action pour une capitalisation de 2,3 milliards de dollars, ce qui en faisait à l’époque le club de sport le plus cher du monde. Mardi soir, l’action a terminé à 19,35 dollars après sa chute retentissante, soit bien loin de son plus haut des douze derniers mois atteint en février à 27,34 dollars.