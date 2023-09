Une capitalisation boursière qui dépasse LVMH et le PIB du Danemark: Novo Nordisk, le groupe pharma dopé par les influenceurs

Le hic ? Ce médicament a connu un succès tellement important que les personnes intéressées, obèses ou “vigilantes”, se sont tournées vers un autre traitement : l’Ozempic. Un médicament contre le diabète issu du même groupe pharmaceutique, avec les mêmes bases chimiques et mêmes caractéristiques au niveau de la sensation de faim.

Résultat ? Les influenceurs s’en sont emparés, en ont parlé et ont provoqué, en partie, une tension sur l’approvisionnement du médicament. Quitte à pénaliser, en premier lieu, les patients diabétiques. L’AFMPS, l’Agence fédérale belge du médicament, avait même classé l’Ozempic en “indisponibilité critique” en Belgique, l’année dernière.

Devant LVMH

Quoi qu’il en soit, cela met du beurre dans les épinards de Novo Nordisk. En quelques années, le cours de l’action s’est envolé et l’entreprise dépasse désormais les 400 milliards d’euros de capitalisation boursière. Elle est devenue la plus grosse capitalisation européenne, devant LVMH, qui navigue autour de 366,6 milliards.

Évolution de l’action, en couronnes danoises

Evolution du titre ces cinq dernières années, en couronnes danoises. ©D.R.

L’action a grimpé de 330 % en cinq ans

Cette semaine, un essai clinique est encore venu renforcer la confiance de Novo Nordisk. Ses premières conclusions indiquent que le Wegovy réduirait de 20 % les risques cardiovasculaires chez les personnes obèses.

Il n’en fallait pas plus pour que les investisseurs foncent sur le buffet pour se régaler d’actions Novo Nordisk. Résultat : le titre grimpe, encore. Plus de 3 % cette semaine, 22 % sur un mois et 72 % sur un an. Pour l’entreprise, c’est même un bond de plus de 330 % en Bourse ces cinq dernières années. Un record. sa capitalisation boursière dépasse le PIB du pays.

Mais l’ardeur des investisseurs pourrait se calmer si les tensions sur les chaînes d’approvisionnement en matières premières nécessaires à la production de médicaments devaient redevenir aussi critiques qu’en fin d’année 2022, quand même le paracétamol était en rupture de stock. Car la pénurie de Wegovy et d’Ozempic n’est pas si loin derrière nous et un engouement trop fort pourrait rendre la vie dure à Novo Nordisk en termes de production.

De plus, le 11 juillet dernier, l’Agence européenne des médicaments (EMA), a annoncé qu’elle examinait “les données sur les risques de pensées suicidaires et d’automutilation avec les médicaments […], dont l’Ozempic (semaglutide), le Saxenda (liraglutide) et le Wegovy (semaglutide)”. Des préoccupations existent, même si l’EMA a précisé que “le comportement suicidaire n’est actuellement pas répertorié comme un effet secondaire dans les informations produit de l’UE” pour ce genre de médicaments. Mais tant que la demande est là…