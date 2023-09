Apple, Amazon, Tesla... : une douche froide boursière pour les “Magnificent Seven”

À lire aussi

Cette semaine, le principal poids lourd du groupe, Apple, a perdu près de 300 milliards de dollars de capitalisation boursière. La raison ? Les autorités chinoises auraient décidé d’interdire aux membres des administrations et des entreprises d’État d’utiliser leurs iPhones sur leur lieu de travail. Pour Apple, la Chine, c’est 20 % des ventes d’iPhones. Une douche froide ? Elle ne s’est pas déclenchée immédiatement au moment de l’annonce. Il semble plutôt que les investisseurs aient décidé d’amplifier leurs dégagements sur base de ce prétexte.

Des taux d’intérêt qui font réfléchir

C’est qu’aux États-Unis, le niveau des taux d’intérêt de référence à 10 ans se rapproche désormais de 4,50 %. Un niveau qui fait évidemment glisser une partie des portefeuilles en gestion vers le segment obligataire. Au début de ce mouvement, seules les liquidités dormantes y étaient affectées. Maintenant, les capitaux sont dégagés suite à des cessions d’actions d’entreprises cotées.

Chez nous, c’est pareil. il y a quelques jours, l’engouement subit des Belges pour le dernier bon d’État a montré le désir des investisseurs de réaffecter leurs liquidités vers des produits sûrs à rendement fixe. De l’avis de gestionnaires belges, chez nous aussi, les liquidités ont commencé par disparaître des comptes courants pour aller vers l’obligataire, et commencent maintenant à provenir de la vente d’actions. Un “tsunami” en vue ? Non, mais clairement un rééquilibrage des portefeuilles dans la ligne de ce que proposent les promoteurs de fonds de placement de type “60/40”, soit 60 % d’actions et 40 % d’obligations. Les taux d’intérêt grimpent encore, alors que des banquiers centraux laissent entendre que le cycle de resserrement de leur politique monétaire en vue de juguler l’inflation approche de sa fin. Dans la pratique, toutefois, de nouveaux éléments laissent à penser que la lutte contre l’inflation n’est pas encore terminée. À commencer par la hausse surprise des indices d’activité dans le secteur des services aux États-Unis, et la poursuite de la hausse des prix en Allemagne. Pour la zone euro, la hausse du dollar conjuguée à celle du pétrole, inquiète aussi.

Proximus raccroche

À la Bourse de Bruxelles comme sur les autres places européennes, les opérateurs n’ont pu que confirmer l’analyse des spécialistes de l’agence Bloomberg : en cette fin de semaine, l’indice Stoxx 600 des valeurs européennes a connu sa plus longue descente depuis 2016. Chez nous, on a encore assisté à quelques secousses amplifiées par l’ambiance déprimée du moment. Atenor, notamment, a encore cédé plus de 10 % sur la semaine. IBA a subi la mauvaise humeur des gestionnaires. Mais Proximus a bénéficié de commentaires moins moroses de la part d’analystes, ce qui ferait dire que le titre a peut-être touché le fond.