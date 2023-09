Au Brésil, le groupe belge Floridienne réalise un gros coup à un demi-milliard d'euros

guillement Avec Biotrop, nous accédons à un marché 50 fois plus grand que le marché initial de Biobest.

Pour Floridienne, il s’agit en fait de l’entrée dans un nouveau marché. Via sa filiale Biobest (basée à Westerlo), le holding était déjà actif dans la pollinisation (production de ruches de bourdons), les insectes prédateurs dits utiles et les pesticides biologiques pour l’horticulture, c’est-à-dire des cultures en serres et à haute valeur ajoutée (tomates, fruits rouges, fleurs, cannabis médical…). Avec Biotrop, Biobest acquiert un spécialiste des pesticides biologiques (naturels, donc, pour combattre les insectes nuisibles, les maladies, les champignons…) pour l’agriculture dans des “champs ouverts” (de coton, soja, maïs, canne à sucre…, cultivés sur d’énormes parcelles). "Les ‘champs ouverts’ représentent 98 % de l’agriculture au niveau mondial, contre 2 % pour l’horticulture, explique le CEO de Floridienne, Gaëtan Waucquez. Avec Biotrop, nous accédons donc à un marché 50 fois plus grand que le marché initial de Biobest". Et un marché des solutions biologiques pour champs ouverts qui, rien qu’au Brésil, est estimé à 1 milliard de dollars et connaît une croissance de 40 % par an !

Un nouveau marché géographique

Si le holding belge a porté son choix sur une cible brésilienne, ce n’est d’ailleurs pas un hasard. "C’est le meilleur marché du monde pour cette activité. Le secteur des pesticides biologiques y est en pleine expansion, parce que les autorités brésiliennes se montrent très favorables à ces produits naturels. Des produits qui permettent aux plantes de bénéficier d’un environnement favorable et qui sont, in fine, avantageuses à la fois pour les personnes qui travaillent dans les champs et les consommateurs, évidemment. En rachetant cette société qui a une très grande expertise, nous prenons, par ailleurs, cinq à six ans d’avance en termes de développement de produits. Et le Brésil nous donne aussi accès à un nouveau marché géographique, celui de l’Amérique du Sud, alors que nous sommes plutôt présents actuellement en Europe et en Amérique du Nord”, ajoute le CEO de la Floridienne.

À terme, cette activité de “biocontrôle” (produits biologiques pour l’agriculture) représentera le plus gros – deux tiers, sans doute – des activités de la Floridienne, holding assez diversifié puisqu’il est aussi actif dans l’alimentaire, les extraits naturels, la chimie, le recyclage des batteries, etc.

Par cette opération, Floridienne permet donc à sa filiale Biobest de devenir le leader mondial dans le secteur très prometteur des solutions biologiques pour l’agriculture.

Un ancrage belge à long terme

En fait, Floridienne n’est pas montée seule à bord de Biotrop. Cette acquisition par Biobest est financée par une augmentation de capital de cette dernière à hauteur de 400 millions d’euros la valorisant à 1,5 milliard d’euros (“post-money equity value”). Une augmentation à laquelle n’a pas souscrit Floridienne elle-même, mais bien une série d’autres investisseurs : le holding belge Sofina, celui qui était déjà son partenaire dans Biobest ; le groupe français Tikehau Capital, un gestionnaire d’actifs alternatifs (durables) qui a investi via son fonds dédié à l’agriculture régénératrice ; M&G, un fonds anglo-saxon de private-equity ; les investisseurs français Unigrains et Sofiprotéol spécialisés dans l’agriculture ; et, enfin, des familles belges proches de Floridienne.

Résultat : Floridienne a vu sa participation dans Biobest logiquement baisser à la suite de cette augmentation de capital, passant de 79 % à 58 %. “Mais avec notre partenaire Sofina – qui monte à 12 % dans Biobest et une série d’investisseurs privés dont nous sommes proches, nous nous réjouissons d’avoir un ancrage belge autour de 75 % dans Biobest, ancrage stable et à long terme qui nous assure de pouvoir continuer à développer cette activité à partir de la Belgique et de profiter pleinement de l’important potentiel de croissance à moyen et à long terme des solutions biologiques pour l’agriculture”, apprécie Gaëtan Waucquez.