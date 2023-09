Zoom : La MedTech Sequana a sapé la confiance des investisseurs

Cours de Sequana ©IPM Graphics

Après avoir été introduit en bourse en février 2019 au cours de 8,50 euros (en levant 27,5 millions d’euros pour une capitalisation de 107,2 millions d’euros), le cours de Sequana a plongé et n’est remonté au-dessus de son niveau d’introduction que brièvement, entre décembre 2020 et juillet 2021 après avoir atteint un sommet à 12,40 euros. Depuis, c’est toutefois la soupe à la grimace, avec diverses annonces de retards pris dans les essais cliniques.

Problème de dilution

Mais surtout, le groupe a pris la mauvaise habitude de diluer chaque année un peu plus les investisseurs de la première heure, en levant plus de 85 millions d’euros dans diverses augmentations de capital entre 2020 et 2023. La dernière en date (de 15,8 millions d’euros), annoncée en avril dernier a été particulièrement mal accueillie, avec un cours qui a littéralement plongé de 5 vers 2,83 euros, un niveau plancher sur lequel le titre continue de se négocier aujourd’hui. Et Sequana Medical a encore encaissé un recul de plus de 6 % sur la semaine écoulée, ce qui indique que le marché est loin d’être optimiste avant l’annonce des résultats semestriels prévue pour ce jeudi 14 septembre.

Le consensus ne donne pas vraiment d’indication claire sur le potentiel du titre, avec 4 avis positifs et un objectif moyen supérieur à 10 euros qui semble aujourd’hui très éloigné de la réalité.

Retour sur Hyloris évoquée le 2 septembre

Hyloris a enregistré un rebond de pratiquement 5 % suite à la publication des résultats pour le premier semestre 2023. Le groupe liégeois spécialisé dans la reformulation de médicaments existants a souligné encore disposer de moyens financiers importants (39 millions d’euros) alors que l’approbation commerciale du Maxigesic IV est toujours attendue durant les prochaines semaines, ce qui constituera une étape importante dans les perspectives boursières et financières du groupe.