Internet Attitude, fonds de capital à risque fondé par Olivier de Wasseige, tire sa révérence

Olivier de Wasseige, qui fut pionnier en Wallonie en créant l’agence web Defimedia dans les années 1990, rappelle le contexte dans lequel il mit sur pied un “club d’investisseurs de 14 amis” en le baptisant Internet Attitude. “En 2010, on l’a oublié, le mot “start-up” n’apparaissait quasiment pas dans les médias francophones et l’univers de l’Internet était largement méconnu parmi les investisseurs du capital à risque”. De ce point de vue, Internet Attitude aura été précurseur en se positionnant comme fonds d’investissement privé actif dans les start-up du secteur digital et des nouvelles technologies. La mise initiale des quatorze investisseurs fut de 700 000 euros. Ils étaient en recherche d’une diversification, mais sans avoir la compétence pour identifier les start-up dans lesquelles investir.

Investissement, accompagnement et apprentissage

Très rapidement, une équipe de 20 experts en digital, par ailleurs actionnaires du fonds, a été créée autour d’Olivier de Wasseige pour professionnaliser l’examen des dossiers d’investissement. “On est monté jusqu’à 101 actionnaires avec, parmi nos experts, des personnalités comme Christian Castelain (co-fondateur de la société informatique Easi), Karim Choukri (Emakina), Didier Ongena (Microsoft), etc., souligne Thierry Beauvois. Et même si la performance du fonds n’a pas été à la hauteur de nos espérances, l’une de mes principales satisfactions aura été de ne connaître aucun problème avec eux. Ils ont tous récupéré leur mise de fonds et même un peu plus, ce qui ne va jamais de soi dans le capital à risque”.

Internet Attitude, qui a levé au total 10 millions d’euros auprès de ses actionnaires, a investi dans treize entreprises. “Cela représente un investissement total de 7,85 millions d’euros, précise Olivier de Wasseige. Nous avons dégagé une plus-value brute de 3 millions d’euros. En termes nets, ça représente un return de l’ordre de 10 à 15 %”. L’ancien administrateur délégué de l’Union wallonne des entreprises concède, lui aussi, qu’il espérait faire nettement mieux. “Au-delà de l’aspect strictement financier, il y a eu un énorme apprentissage, tant pour les investisseurs que les entrepreneurs. On s’est énormément investi, le plus souvent de façon bénévole, dans l’accompagnement des start-up du portefeuille. On a aussi contribué à faire découvrir le monde d’Internet et des start-up à nos actionnaires. Internet Attitude, qui a été le quasi premier fonds early stage dédié au numérique en Belgique francophone, a ouvert des mentalités au capital à risque et à l’entrepreneuriat. Rien que pour cela, le pari est réussi”.

Le trio gagnant : Freedelity, Auctelia et Target2Sell

Sur les treize jeunes pousses investies par Internet Attitude, trois sont qualifiées de “success stories” par les gérants d’Internet Attitude : Freedelity, société de logiciels pour les commerçants (cédée au holding belge Whitestone) ; Auctelia, plateforme de vente aux enchères de biens d’équipement (reprise par la société française Agorastore) ; et Target2Sell, start-up spécialisée dans la personnalisation des sites d’e-commerce (rachetée par la “licorne” française Mirakl). Sur les dix autres sociétés du portefeuille, Olivier de Wasseige et Thierry Beauvois font état de cinq sociétés toujours en vie et de cinq autres qui ont disparu.

Au moment de tourner la page d’Internet Attitude (en espérant que d’autres, “plus jeunes”, prennent le relais), Olivier de Wasseige et Thierry Beauvois saluent la mise en place d’écosystèmes (incubateurs, financements, etc.) en Wallonie et à Bruxelles, ainsi que l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs, mais ils déplorent, dans le même temps, un “manque de structuration” du capital à risque privé dans le secteur numérique dans le sud du pays et un déficit “toujours important” de culture entrepreneuriale.