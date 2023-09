L’action Tesla monte de plus de 6% en Bourse : que se passe-t-il ?

À lire aussi

De quel investissement parle-t-on ? En juin dernier, le constructeur automobile s’est lancé dans la production de Dojo, un superordinateur destiné à former des modèles d’intelligence artificielle pour les voitures autonomes. Concrètement, l’ordinateur permet d’analyser les milliers de vidéos et autres cartographies mises à disposition par les clients pour récolter l’équivalent de 300 millions de données et ainsi améliorer la conduite en Full Self Driving (FSD) ; c’est-à-dire la “conduite totalement autonome.” Si tout se passe comme prévu, il est estimé que Dojo deviendra l’un des cinq supercalculateurs les plus puissants au monde dès 2024 et ainsi prendre une sérieuse avance sur ses concurrents.

De quoi faire grimper l’action à 6,81 % en quelques minutes après l’ouverture de la Bourse de New York ce lundi.