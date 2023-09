Les Bourses européennes ouvrent en hausse: la réunion de la BCE dans le viseur

Beaucoup de données sur les prix sont attendues aux Etats-Unis mercredi et jeudi, tandis qu'en Europe, les regards sont tournés vers Francfort et la Banque centrale européenne, qui tient sa réunion de politique monétaire jeudi. Elle devra choisir entre relever ses taux pour la dixième fois d'affilée ou décréter une pause, avec une trajectoire d'inflation décevante et une conjoncture morose.

En juillet, la présidente de la BCE Christine Lagarde a affirmé que ces deux options étaient possibles à la rentrée, un an après le lancement du cycle de relèvement des taux le plus rapide de l'histoire de l'institution puis est restée muette lors de ses dernières interventions.

"L'un des principaux catalyseurs de cette récente volatilité" des cours de Bourse "a été la flambée incessante des prix du pétrole, qui a exacerbé les inquiétudes concernant l'inflation, précisément au moment où de nombreuses grandes banques centrales espéraient conclure ou être sur le point de conclure leurs hausses de taux d'intérêt" directeur, rappelle Stephen Innes, de Spi AM.

Country Garden cherche un nouveau sursis

Country Garden (-4,77% à Hong Kong), l'un des plus gros groupes immobiliers de Chine à la situation financière précaire, négocie de nouveau avec des créanciers le rééchelonnement de plusieurs remboursements, pour éviter un potentiel défaut de paiement.

Selon l'agence Bloomberg, Country Garden a demandé un rééchelonnement des remboursements portant sur huit obligations d'un total de 10,8 milliards de yuans (1,3 milliard d'euros), dont l'une d'elles doit être remboursée dès jeudi.

Le pétrole recule légèrement

Les prix du pétroles baissaient mais restaient à un haut niveau après leur nouvelle poussée la semaine passée, qui les a fait atteindre leur sommet annuel. Le baril de Brent de mer du Nord cédait 0,29% à 90,39 dollars vers 07H00, et son équivalent américain, le WTI, 0,61% à 6,97 dollars.

L'euro avançait de 0,29% à 1,0731 dollar pour un euro. Le bitcoin prenait 0,03% à 25.825 dollars.

Les taux d'intérêt des Etats sur le marché obligataire montaient aux Etats-Unis comme en Europe. Celui des Etats-Unis à 10 ans (4,28%), se rapprochait de la barre des 4,30%, plusieurs fois testée la semaine passée.