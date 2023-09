Mithra tente de rassurer les investisseurs, après une année catastrophique en Bourse

Cours de Mithra ©IPM Graphics

Le CEO se veut donc confiant. La levée de fonds permettrait de sortir du financement par emprunts, et donc potentiellement réduire la dette. Néanmoins, dans cette même lettre, le dirigeant annonce également nommer des conseillers pour restructurer la dette de l’entreprise. Visiblement, celle-ci est suffisamment complexe pour que le Chief Financial Officer doive être secondé, ce qui provoquera a fortiori des coûts supplémentaires. Mais notons par contre que François Fornieri, qui touchait encore jusqu’à 40 000 euros par mois pour des activités de consultance, ne doit normalement plus rien toucher, puisque sa mission de consultance a pris fin lors de l’arrivée du nouveau CEO, nous assure-t-on du côté de Mithra.

Quoi qu’il en soit, l’entreprise est un peu à flux tendus. Sa dette à “un an au plus”, donc à court terme (et on ne parle pas ici des emprunts à moyen et long terme) représentait déjà plus de 130 millions d’euros en 2022, pour une capitalisation boursière à 137 millions d’euros. Mais rappelons également que l’action a fondu ces dernières années, passant de plus de 36 euros en août 2018 à 20 euros en janvier 2022 et désormais à environ 2 euros (2,03 à la clôture ce lundi).