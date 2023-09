Quel rôle peut jouer l'investisseur pour la durabilité des écosystèmes marins ?

"La première menace est la surpêche. En effet, 90 % des espèces pêchées sont à la limite ou en deçà du seuil de renouvellement. La deuxième menace est le changement climatique. L'océan absorbe la chaleur et la température de l'eau dépasse aujourd'hui toutes les courbes historiques. Ce phénomène est encore amplifié par El Nino", constate Robert Alexandre Poujade, responsable thématique biodiversité chez BNP Paribas Asset Management. L'océan absorbe aussi du CO₂. Combinée avec l'augmentation de la chaleur, la croissance du CO₂ absorbé provoque une acidification des océans. De ce fait, certaines espèces comme les coraux ou les mollusques éprouvent des difficultés à se développer. C'est la troisième menace à laquelle doit faire face l'océan.

La pollution est bien sûr un facteur aggravant. Cette pollution provient aussi en amont en raison des fertilisants charriés par les cours d'eau qui se déversent dans l'océan. La pollution plastique a aussi provoqué la création d'un "continent plastique". "La cinquième menace est constituée par les espèces invasives qui se déplacent d'un continent à l'autre en raison du transport maritime. 80 % des échanges mondiaux se font sur l'eau", ajoute Robert Alexandre Poujade.

À lire aussi

Prise de conscience

Face à ces menaces, quel rôle peut jouer l'investisseur pour contribuer à la durabilité des écosystèmes marins ? "Il doit d'abord y avoir une prise de conscience. Il faut être conscient de la biodiversité marine qui passe souvent sous les radars. On peut ensuite orienter un flux de capitaux vers des activités qui utilisent l'océan à bon escient ou qui favorisent la bonne santé de l'océan." Plusieurs thématiques ou secteurs peuvent alors être envisagés. On peut encourager de bonnes pratiques de pêche comme on encouragerait les bonnes pratiques en agriculture. Il existe des techniques de pêche utilisant de plus petits bateaux et qui sont plus ciblées. "Une alternative est d'encourager l'aquaculture comme les élevages de truites ou de saumons. Il y a une réflexion à avoir aussi dans ce type d'élevages avec des bassins qui ne soient pas trop grands, pas trop concentrés et diversifiés géographiquement. Comme dans l'agriculture, il faut éviter l'intensification." Il existe des entreprises cotées en Bourse dans ce segment de l'économie.

En matière de tourisme, on peut aussi privilégier les complexes hôteliers qui développent des offres en écotourisme et qui ne construisent pas de complexes qui nuisent à la biodiversité marine. Dans le secteur pharmaceutique, il y a des firmes qui ont développé des molécules naturelles à base d’algues. Dans le transport maritime, des initiatives durables sont en train de se développer : bateaux à voile, hydrogène vert, gaz liquéfié,… Il est aussi possible d’investir dans des sociétés actives dans les solutions de dépollution et de traitement des eaux. La sélection des titres dans ce genre de portefeuilles exige cependant une certaine expertise.