La Cour Constitutionnelle et l’Europe trouveront-elles à redire au “magic bond” de Vincent Van Peteghem ?

À lire aussi

Deux épées de Damoclès

Le fondateur du cabinet bruxellois Bloom Law estime, en particulier, que deux épées de Damoclès pendent au-dessus de la tête du ministre des Finances et de son “magic bond” aux caractéristiques particulièrement avantageuses : un rendement net de 2,81 % et la réduction de moitié du précompte mobilier, à 15 %.

guillement "Il pourrait y avoir violation du principe constitutionnel d’égalité, susceptible de conduire à l’annulation du dispositif par la Cour constitutionnelle."

Un, le jour où sera enfin publiée au Moniteur belge la loi adoptant le précompte mobilier réduit de 15 % sur les bons d’État en question – cette loi doit encore être votée par le Parlement, alors même que la période de souscription est clôturée ! – celle-ci pourrait faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour Constitutionnelle (belge) dans un délai de 6 mois. Pourrait se poser, en l’espèce, la question d’une éventuelle violation du principe constitutionnel d’égalité en matière fiscale. “Ce principe interdit d’appliquer un régime fiscal différent à des contribuables se trouvant dans des situations comparables sans justification objective et raisonnable. Or ici, le taux de précompte mobilier réduit ne bénéficie qu’aux obligations à un an émises par l’État belge au cours du second semestre de 2023. Les titres de dettes similaires émis par une entreprise belge ou une banque belge ne jouissent pas de ce régime de faveur. Il faut donc constater que cette mesure ne bénéficie qu’à l’État belge, au détriment des autres acteurs sur les marchés financiers. En l’absence d’une justification raisonnable à cette différence de traitement, il pourrait y avoir violation du principe constitutionnel d’égalité, susceptible de conduire à l’annulation du dispositif par la Cour constitutionnelle”, estime l’avocat fiscaliste. Cet argument pourrait d’ailleurs inspirer le Conseil d’État lorsqu’il s’agira pour lui d’émettre son avis sur le projet de loi du ministre des Finances.

Et la libre circulation des capitaux ?

Deux, les regards se tourneront également, ensuite, vers l’Europe. Là aussi, le bon d’État à un an pourrait susciter des critiques. “Un taux de précompte mobilier réduit pourrait constituer une restriction à la libre circulation des capitaux car une telle mesure décourage le placement dans des titres similaires émis par des autres États membres de l’UE, commence Me Philippe. Mais ce n’est pas tout. L’objectif poursuivi par cette mesure – stimuler la concurrence entre les banques, relever les taux d’intérêt sur l’épargne, NdlR –, de nature purement économique, ne pourrait constituer un motif de justification valable à une entrave à la libre circulation des capitaux, suivant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne”, ajoute l’avocat. Des questions se posent aussi sur la proportionnalité de la mesure par rapport à son objectif initial, selon lui.

À lire aussi

Ceci dit, malgré ces aspects juridiques fragiles, plusieurs experts, dont Me Philippe, considèrent que la Commission européenne pourrait fermer les yeux sur ce bon d’État, comme elle l’avait fait pour le “bon Leterme”, émis en 2011 et qui offrait également un taux de précompte mobilier réduit à 15 %.

Mais pour la Cour Constitutionnelle, ce sera sans doute une autre paire de manches… Avec quelles conséquences, in fine ? Essentiellement le fait d’empêcher de nouvelles opérations de ce type, sans remettre en cause celle qui vient d’être réalisée, semble-t-il. En effet, la Cour constitutionnelle n’hésite pas à maintenir les effets de la loi qu’elle annule pour le passé. À cela s’ajoute le fait que si elle annule la loi, ce ne sera vraisemblablement pas avant la date du remboursement du bon d’État (avec application du taux réduit).