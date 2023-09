Quelles obligations d’État choisir si vous avez loupé le bon d’État Van Peteghem ?

Althea Spinozzi, Senior Fixed Income Strategist chez Saxo, comprenez “spécialistes de la stratégie de gestion en obligations”, a une vision très claire de la situation actuelle des marchés financiers. Pour elle, la hausse des taux fait peser une menace sur les actifs à risque, à commencer par les actions. Ce qui ne veut pas dire qu’il faut abandonner le segment actions, mais qu’il est temps désormais de se remettre en chasse pour isoler les obligations de bonne qualité offrant un rendement décent. On vient de le voir avec le succès inattendu du dernier bon d’État, les épargnants belges sont prêts à sauter le pas, et ils disposent des liquidités nécessaires. Le principe en œuvre ? Pendant les années de taux bas ou nuls, on évoquait le syndrome “TINA” pour “there is no alternative”, ou pas d’alternatives aux actions. Les investisseurs ont pris des risques, mais maintenant, le vent a tourné : il y a à nouveau des alternatives.