Les Bourses européennes reculent, peu réactives avant la BCE

La Bourse de Paris a terminé en repli de 0,42% et la Bourse de Francfort de 0,39%. La Bourse de Londres a clôturé à l'équilibre (-0,02%), soutenue par les prix des matières premières, la composition de son indice étant plus sensible à ce secteur.

Valeurs de clôture du mercredi 13 septembre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 52,20 (52,45)

Ackermans - 140,70 (141,70)

Aedifica - 57,00 (57,60)

Ageas + 39,70 (39,50)

Aperam - 26,82 (27,21)

arGEN-X - 480,80 (485,80)

Barco - 19,37 (19,57)

Cofinimmo + 69,70 (69,65)

D'Ieteren - 161,70 (161,80)

Elia - 103,10 (103,20)

Galapagos + 34,00 (33,81)

GBL - 73,22 (75,82)

KBC + 58,62 (58,22)

Melexis - 80,15 (81,35)

Proximus + 7,56 (7,56)

Sofina - 203,40 (204,00)

Solvay - 104,65 (106,15)

UCB - 81,74 (82,42)

Umicore - 23,01 (23,14)

WDP + 24,92 (24,86)