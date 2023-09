Prudence sur les marchés boursiers avant les chiffres américains : le BEL 20 dans le rouge à l’ouverture

Francfort reculait de 0,42 %, Paris de 0,39 % et Londres de 0,10 %. Bruxelles voit également rouge à l’ouverture, avec une baisse de 0,44 % pour le BEL 20, à 3 647,93 points.

Sur le marché obligataire, les taux d’intérêt des emprunts des Etats européens montaient légèrement.

L’inflation américaine dans le viseur

Wall Street a aussi terminé en baisse mardi, plombée notamment par Apple, la présentation du nouvel iPhone n’ayant pas surpris les investisseurs. “Tous les investisseurs sont focalisés sur les chiffres de l’inflation américaine qui pourraient donner du fil à retordre à la Banque centrale américaine (Fed) à une semaine de sa réunion”, présente John Plassard, spécialiste de l’investissement chez Mirabaud.

Les analystes s’attendent à une reprise de l’inflation, à 3,6 % sur un an selon le consensus compilé par le fournisseur de données Factset, contre 3,2 % en juillet. Mais l’inflation sous-jacente, qui exclut les prix plus volatiles de l’énergie et l’alimentation, devrait elle baisser à 4,3 %. “L’effet de base est très important, ce qui rend les chiffres un peu + dépassés + si l’on essaie de prévoir la prochaine évolution de l’inflation (ce qui est vraiment important)”, nuance Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

Elle rappelle que “les prix de l’énergie n’apaisent pas les nerfs des investisseurs”, avec leur forte remontée depuis plusieurs semaines. Mardi, les deux références de l’or noir, le Brent et le WTI, sont montées à leur plus haut niveau depuis novembre. Une reprise plus forte encore pourrait rebattre les cartes de la politique monétaire de la Fed, qui vise une inflation à 2 %. Pour ce faire, elle a drastiquement remonté ses taux directeurs, de proche de 0 % à plus de 5 %, mais semble désormais sur le point de faire une pause.

Tout l’enjeu pour les investisseurs est d’anticiper si une nouvelle hausse des taux est encore possible, et combien de mois les taux directeurs resteront à un tel niveau.

Jeudi, se tient aussi la réunion de la Banque centrale européenne, où la dynamique de l’inflation sera également au coeur des discussions.