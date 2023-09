Intel : le groupe reste cyclique, mais se positionne de plus en plus sur l’IA

La réouverture des économies, les sanctions commerciales contre la Chine et un ambitieux plan d’investissements pour concurrences Taiwan Semiconductor vont ensuite faire plonger le cours en dessous des 25 dollars à la fin 2022, et le groupe annoncera en avril 2023 sa perte trimestrielle la plus élevée en 55 ans.

Pour autant, le groupe de Santa Clara (Californie) a rebondi de plus de 60% depuis décembre dernier, en raison de signes que le groupe pourrait être en mesure de retrouver une relevance sur le secteur technologique, en produisant à nouveau ses microprocesseurs tout en proposant une alternative aux solutions de NVidia dans l’intelligence artificielle. Les derniers chiffres trimestriels, publiés en juillet, sont ressortis au-dessus des attentes (avec une tendance plus favorable dans les ordinateurs personnesl), ce qui a permis au groupe de renouer avec les bénéfices.

Cours de Bourse d'Intel. ©D.R.

Si le consensus reste encore très prudent sur le groupe (avec 29 avis neutre sur 45, le reste se partageant quasi-équitablement entre avis d’achat et de vente), l’objectif moyen du consensus a commencé à se redresser depuis le mois le printemps, ce qui est toujours un bon signe pour les perspectives boursières. Ces 19 et 20 septembre, le groupe tiendra deux journées de rencontre avec les analystes appelée Intel Innovation 2023. A cette occasion, la direction présentera ses solutions technologiques dans des domaines aussi divers que l’intelligence artificielle, le cloud ou les ordinateurs quantiques.

Retour sur Sequana Medical

Après un début de semaine boursière prudent, Sequana Medical a regagné le terrain perdu durant les deux dernières séances suite à la publication des résultats semestriels. Si la perte s’est creusée, le groupe a confirmé être dans les délais pour un lancement commercial de l’Alfapump d’ici a fin 2023. Ce produit devrait être le fer de lance du développement commercial pour les prochaines années, même si une nouvelle augmentation de capital est (encore) à prévoir pour le premier semestre 2024.