La hausse des prix du pétrole perturbent les marchés boursiers européens : le BEL 20 perd 1%

Paris a perdu 1,39%, plombée notamment par la chute de 12,05% de Société Générale après la présentation de son plan stratégique. Francfort a cédé 1,05% et Londres 0,76%. En Belgique aussi, les investisseurs se sont inquiétés de l'évolution des prix du pétrole et de son impact possible sur l'inflation. À la Bourse de Bruxelles, l'indice BEL 20 a terminé en baisse de 1,03 %, à 3 674,04 points.

Les pertes quotidiennes les plus importantes parmi les actions de l'indice ont été enregistrées par Sofina et Aedifica. La société holding a perdu 3,76% à un cours de clôture de 197,30 euros, sa valeur immobilière a chuté de 3,23% à 55,50 euros.

Solvay a baissé de 0,59% à 109,15 euros. Le groupe chimique s'est associé à la société chinoise Shanghai Shengjian Environment Technology pour développer des puces, des écrans plats, de l'énergie solaire et des produits dans d'autres secteurs de croissance.

Valeurs de clôture du 18 septembre des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 53,63 (53,33)

Ackermans - 142,80 (143,40)

Aedifica - 55,50 (57,35)

Ageas - 39,96 (40,18)

Aperam - 27,26 (27,63)

arGEN-X - 488,20 (490,30)

Barco - 19,32 (19,59)

Cofinimmo - 69,10 (70,60)

D'Ieteren - 159,50 (163,90)

Elia - 104,80 (105,70)

Galapagos - 33,61 (33,81)

GBL - 73,36 (74,10)

KBC - 59,10 (59,80)

Melexis - 80,10 (81,25)

Proximus + 7,63 (7,59)

Sofina - 197,30 (205,00)

Solvay - 109,15 (109,80)

UCB - 82,90 (84,20)

Umicore - 23,14 (23,38)

WDP - 24,26 (24,96)

L'avis des Brokers sur ArgenX, Immobel et TINC

ArgenX (-0,4% à 488,2 euros) a été confirmé à "acheter" par Jefferies, qui a relevé son objectif de 583 vers 605 dollars pour le certificat coté aux Etats-Unis. Cette hausse fait suite à l’annonce que son traitement vedette avait reçu une opinion favorable du CHMP (Committe for Medicinal Products for Human Use) de l’EMA pour la mise sur le marché d’une version injectable. "Nous restons de grands fans du groupe, et pensons que les investisseurs oublient le potentiel du Vyvgart dans le traitement du COVID long".

Immobel (-4,5% à 30,5 euros) a été confirmé à "acheter" chez Berenberg, qui a descendu son objectif de 76 vers 52 euros. Cette baisse est la conséquence des récents résultats semestriels, marqués par un recul des ventes en France, au Luxembourg et en Allemagne. "La promotion immobilière fait face à de nombreux défis. Nous pensons que le groupe ne versera pas de dividendes pour 2023. L’avis favorable est toutefois maintenu car la spécialisation sur les bureaux de meilleure qualité et efficients d’un point de vue énergétique devrait permettre à Immobel d’être bien positionné quand les transactions reprendront".

TINC (+0,4% à 12 euros) a été maintenu à "conserver" chez Degroof Petercam, qui a légèrement ajusté son objectif de 13,8 vers 13,4 euros. Cette révision intervient suite à la récente publication des chiffres semestriels. "Nous apprécions la volonté d’une plus grande transparence dans les investissements. Sur cette base, nous anticipons désormais une augmentation de capital pour le deuxième semestre 2024".