La tech et les constructeurs auto dans le rouge, les pétroliers boostés : Wall Street cherche l'équilibre

La Bourse de New York a ouvert en légère baisse mardi, toujours figée dans l'attente de la communication de la banque centrale américaine (Fed), mercredi, et indisposée par la montée des taux et des prix du pétrole. Vers 13H55 GMT, le Dow Jones cédait 0,16%, l'indice Nasdaq lâchait 0,50% et l'indice élargi S&P 500 abandonnait 0,23%.