Bons d’État, comptes épargne, crowdlending… Quels sont les placements sécurisés les plus rentables ?

”L’euphorie autour du nouveau bon d’État retombée, nous avons voulu savoir si l’initiative du Ministre des Finances avait atteint son objectif principal à savoir faire pression sur les banques pour qu’elles remontent leurs taux d’épargne et leurs produits de placement, éclaire Patrick Tondreau, fondateur de mes-finances.be. Malheureusement pour les épargnants, les remontées ont été très timides mais nous constatons toutefois que certains produits sortent du lot et surpassent même les rendements offerts par les bons d’État.”

Pour rappel, les Belges ont investi près de 22 milliards d’euros à un taux de 3,30 % (2,81 % net) dans les bons d’État.

Pour les investisseurs “défensifs”

Globalement, les produits comparés par l’étude correspondent plutôt à des profils d’investisseurs “défensifs” (investissements peu risqués). Toutefois, ils présentent chacun des différences.

Les bons d’État sont garantis par l’État belge et peuvent être revendus sur le marché secondaire avant leur échéance moyennant frais. Les comptes à terme sont en général garantis par la banque émettrice du compte et peuvent également être résiliés de façon anticipative, mais avec le risque de perdre la plus grande partie du rendement promis. Les prêts sécurisés en crowdlending quant à eux sont protégés par un mécanisme d’assurance sur le capital placé, mais ne peuvent en aucun cas être revendus avant leur terme. Ils sont accessibles à tous à partir d’un placement de 100 euros et totalement gratuits.

Investissement utile et rendement attractif

”Parmi les comptes à terme, celui de Deutsche Bank est celui qui offre le rendement le plus intéressant avec un taux brut annuel de 4,10 % sur une période d’un an, poursuit Patrick Tondreau. Cependant, les conditions pour y accéder correspondent à une clientèle aisée puisqu’il faut avoir un dépôt minimum de 100 000 euros. Les taux des comptes épargne des grandes banques sont loin d’être compétitifs par rapport aux institutions bancaires qui se sont spécialisées sur ce produit. On peut aussi regretter que ces grandes banques ne communiquent pas de façon transparente les taux qu’elles proposent sur les comptes à terme, ni non plus des conditions pour pouvoir investir.”

Finalement, d’après l’étude réalisée par mes-finances.be, la plateforme européenne de crowdlending leader en Belgique Look&Fin dynamise le marché des investissements sécurisés avec des taux brut de 4,5 % sur un an ou 5 % sur 3 ans (hors précompte mobilier de 30 %). C’est en moyenne 40 % de rendement en plus sur une période d’un an et plus de 60 % par rapport à des placements sur 3 ans.

Les rendements nets proposés par Look&fin sont ainsi supérieurs aux bons d’État, comptes épargne et aux meilleurs comptes à terme proposés par les autres acteurs financiers. D’autant que l’argent est réinvesti dans l’économie réelle (PME, projets immobiliers…), ce qui fait du crowdlending un investissement utile.

