AB InBev (53,41) et Ageas (40,19) se démarquaient toujours en reperdant 0,71 et 0,15%, rejointes par arGEN-X (487,60), en baisse de 0,25%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0720 USD, contre 1,0695 dans la matinée et 1,0690 la veille. Le lingot se négociait autour de 58.260 euros, en progrès de 100 euros.

Dans le reste de l'Europe, les indices ont nettement progressé: Paris a pris 0,67%, Francfort 0,75% et Milan 1,64%.

Valeurs de clôture du mercredi 20 septembre des actions qui composent le BEL 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 53,41 (53,79)

Ackermans + 145,00 (143,30)

Aedifica + 56,70 (55,50)

Ageas - 40,19 (40,25)

Aperam + 27,70 (27,20)

arGEN-X - 487,60 (488,80)

Barco + 19,17 (19,14)

Cofinimmo + 69,05 (68,50)

D'Ieteren + 161,90 (160,50)

Elia + 106,00 (104,70)

Galapagos + 33,48 (33,32)

GBL + 73,68 (73,22)

KBC + 61,12 (60,60)

Melexis + 81,65 (80,30)

Proximus + 7,90 (7,75)

Sofina + 200,80 (197,30)

Solvay + 109,30 (107,65)

UCB + 84,78 (81,80)

Umicore + 23,18 (22,94)

WDP + 24,40 (24,18)

L'avis des Brokers sur TINC, Azelis et Ekopak

TINC (+2,08% à 12,25 euros) a été relevé de "conserver" vers "acheter" chez Kepler Cheuvreux, qui a également ajusté son objectif de 13 vers 13,5 euros suite à la publication de résultats supérieurs aux attentes pour le premier semestre 2023. "La croissance sous-jacente du portefeuille reste bien orientée. La hausse de notre objectif nous permet aujourd’hui d’être plus favorable sur les perspectives du titre. Nous continuons de tabler sur une progression lente du dividende pour les prochaines années".

Azelis (+1,16% à 18,30 euros) a été relevé de "conserver" vers "acheter" chez Degroof Petercam, avec un objectif de cours ajusté vers 25 euros. "Après une période de croissance exceptionnelle, le groupe est en train de subir plusieurs trimestres de croissance organique négative. Nous pensons néanmoins que les fondamentaux restent intacts et que les marges devraient s’avérer résilientes. Notre recommandation favorable reflète également un potentiel hausse plus attractif par rapport au concurrent néerlandais IMCD".

Ekopak (-0,25% à 19,65 euros) a été confirmé à "acheter" chez Berenberg, qui a relevé son objectif de 25 vers 30 euros. L’analyste justifie cette hausse par l’évolution favorable des marges bénéficiaires et par la récente acquisition de GWE. "Cette opération devrait permettre une forte hausse des marges et ouvrir de nouveaux marchés en Asie et aux Etats-Unis". L’analyste s’attend désormais à un doublement du chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année comptable, dont près de la moitié grâce à la croissance propre du groupe.