Cintas Corp : une trajectoire de croissance exceptionnelle

En dépit de sa croissance régulière durant la dernière décennie, ce marché qui reste extrêmement fragmenté. Le million d’entreprises clientes ne représente qu’une fraction du marché (16 millions), sur un segment qui est relativement peu soumis à la concurrence du commerce en ligne. Le groupe a traversé les deux grandes crises (2020 et 2022) de ces dernières années avec brio, en revenant à chaque fois vers ses plus hauts boursiers en moins de six mois. Depuis juin 2022, le titre s’est envolé de près de 50% pour retrouver des sommets (au-delà des 520 dollars). Cintas est également un aristocrate du dividende, avec des versements aux actionnaires revus à la hausse depuis près de quarante ans.

Cours de Cintas Corporation ©IPM Graphics

Le consensus reste légèrement favorable sur le titre, avec 10 avis positifs pour seulement 2 négatifs, et un objectif moyen qui a été très rarement abaissé depuis 10 ans. La croissance du chiffre d’affaires est attendue autour de 7% par an pour les trois prochains exercices comptables, avec une hausse de 10% pour le bénéfice par action. Alors que le groupe va publier ses résultats pour le premier trimestre de son exercice (juin 2023 – mai 2024), l’évolution du titre sur les dernières semaines suggère que les investisseurs ne sont pas vraiment inquiets d’une évolution négative pour les prochains trimestres.

À lire aussi

Retour sur Intel (numéro du 16 septembre):

La conférence Intel Innovation 2023 qui s’est tenue mardi et mercredi a vu le producteur de semi-conducteurs abandonner plus de 8%. Si la direction a bien présenté ses nouvelles technologies grâce auxquelles le groupe espère venir concurrencer Taiwan Semiconductors, elle a également douché les espoirs d’une amélioration rapide des marges bénéficiaires durant les prochains trimestres. Une nouvelle qui a été très vertement accueillie par les investisseurs.