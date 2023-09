Le Bel 20 termine sous les 3 600 points, à la traine de ses voisins européens

Avec tous ses éléments dans le rouge, l'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles devait creuser progressivement ses pertes lundi et rester à la traine de ses voisins européens en abandonnant finalement 1,49% à 3.580,79 points, avec Aperam (26,13) toujours en tête avec une chute de 3,54% après un avertissement sur résultats et avoir perdu jusqu'à plus de 12% à 23,75 euros.

Umicore (21,60) et Elia (97,05) suivaient avec des baisses de 3,44 et 3,53%, UCB (79,70) abandonnant 2,95% tandis que Solvay (104,50) reculait de 1,46%, arGEN-X (477,20) et Galapagos (32,98) concédant 0,04 et 0,24%.

Aedifica (53,65) et Cofinimmo (65,95) étaient en baisse de 2,28 et 1,79%, KBC (59,78) et Ageas (38,96) cédant 1,16 et 0,79% tandis que AB InBev (52,22) perdait 1,71%.

D'Ieteren (157,80) et Sofina (194,70) terminaient 1,37 et 1,42% plus bas que vendredi, Barco (18,76) et Melexis (80,40) reculant de 1,26 et 1,29%, WDP (23,52) et Proximus (7,90) de 1,18 et 1,89%.

Bpost (5,14) se distinguait par ailleurs en rebondissant de 13,7% alors que Atenor (15,35) plongeait de 10,5%, Econocom (2,555) et Solvac (116,00) se dépréciant de 5,7 et 3,3%, EVS (26,40) et Ontex (6,94) de 2,4%, Viohalco (5,18) de 4,8%.

Mithra (2,08) chutait enfin de 4,8% à l'inverse de Biosenic (0,1025) qui bondissait de 10,2%, Celyad (0,758) gagnant plus de 3% comme Hyloris (12,10).

Valeurs de clôture pour le Bel 20 de la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 52,22 (53,13)

Ackermans - 143,10 (143,70)

Aedifica - 53,65 (54,90)

Ageas - 38,96 (39,27)

Aperam - 26,13 (27,09)

arGEN-X - 477,20 (477,40)

Barco - 18,76 (19,00)

Cofinimmo - 65,95 (67,15)

D'Ieteren - 157,80 (160,00)

Elia - 97,05 (100,60)

Galapagos - 32,98 (33,06)

GBL - 71,04 (71,52)

KBC - 59,78 (60,48)

Melexis - 80,40 (81,45)

Proximus - 7,90 (8,06)

Sofina - 194,70 (197,50)

Solvay - 104,50 (106,05)

UCB - 79,70 (82,12)

Umicore - 21,60 (22,37)

WDP - 23,52 (23,80)

Avis des brokers pour Azelis, DEME, UCB, D'Ieteren, Aedifica et Shurgard :

ING a apporté plusieurs modifications à sa liste d’actions préférées sur le Benelux. Azelis (+1,2% à 18,21 euros) fait son entrée, avec un avis "acheter" et un objectif fixé à 32,5 euros. L’analyste souligne la résilience de la performance opérationnelle des derniers trimestres dans un contexte économique difficile, ainsi que la décote importante par rapport à au grand concurrent néerlandais IMCD.

L’autre entrant belge est DEME (-0,2% à 102, euros) qui est confirmé à "acheter" avec un objectif porté de 140 vers 150 euros. L’analyste souligne que le cycle d’expansion de la flotte arrive à son terme, ce qui devrait entraîner une progression rapide des flux de trésorerie et un reflux de l’endettement. "La baisse récente du cours constitue une bonne opportunité pour investir sur le titre."

Enfin, ING a également maintenu UCB (-3% à 79,7 euros) et D’Ieteren (-1,4% à 157,8 euros) dans sa liste d’actions préférées, avec des avis maintenus à "acheter" et des objectifs fixés respectivement à 112 et 228 euros. Le courtier a toutefois retiré Aedifica (-2,3% à 53,65 euros) au vu des incertitudes pesant actuellement sur les groupes immobiliers.

Shurgard (-1% à 38,49 euros) a reçu un premier avis "surperformer" de la part d’ABN Amro-ODDO BHF, avec un objectif fixé à 48 euros. "Shurgard possède un des meilleurs profils de croissance parmi les actions que nous suivons. La progression de l’activité devrait rester solide et permettre un renforcement de la position concurrentielle sur son segment."