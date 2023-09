Placements : quels sont les atouts et les faiblesses des valeurs belges ?

Une autre caractéristique de notre place boursière est sa composition sectorielle. La présence des sociétés immobilières est, relativement, plus importante que dans d'autres indices. Ces sociétés immobilières représentent 8,5 % de l'indice Bel20. Les sociétés financières représentent 27 % des valeurs cotées avec une part de 16 % pour les seules holdings. C'est aussi une particularité de cette bourse. On constate, par ailleurs, qu'en dehors de Barco et d'EVS, aucune valeur technologique ne figure à la cote de la Bourse de Bruxelles. Mais, la Belgique se distingue par ses valeurs biotechnologiques. On peut citer ici la société Argenx qui est la plus grosse biotech en Europe et qui pèse 25 milliards d'euros. "À noter encore que trois valeurs, ABInvev, KBC et Argenxn représentent à elles seules 60 % de la capitalisation boursière de ce marché et 40 % de l'indice Bel20. Nous sommes donc ici dans un marché très concentré avec une forte pondération de valeurs plutôt défensives et donc plutôt stables."

Moins d’introductions en Bourse

On constate cependant qu’il y a de moins en moins d’introductions en Bourse (IPO) à Bruxelles. On peut en chercher la cause dans l’écosystème et la liquidité de la bourse belge qui sont insuffisants pour soutenir ce genre d’opérations même si, dans certaines niches comme les biotech et l’immobilier, et il y en a encore quelques IPO.

Mais alors pourquoi et comment investir sur ce marché ? "Pour les investisseurs particuliers, investir dans des holdings a du sens. En effet, en investissant dans une seule valeur cotée, ils ont parfois accès à du private equity et ils sont diversifiés dans plusieurs sociétés. Notre bourse est aussi une bourse de valeurs de niche. Elle présente aussi un caractère plus défensif", estime Aurélien De Bauw. Il est cependant conseillé de privilégier l'accès par un fonds plutôt que par des valeurs individuelles. "L'approche par un fonds actif permet de se diversifier et de déceler les pépites. En tant que gestionnaires actifs, nous avons un accès privilégié aux données financières et au management. Nous nous attachons aussi à cibler la qualité de la gestion du capital humain au travers de la qualité de l'emploi. C'est un engagement très concret en tant que gestionnaire." Notre place financière est donc un placement qui peut certainement être envisagé dans la diversification d'un portefeuille.