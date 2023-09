Ryanair bientôt côtée à la Bourse de Bruxelles ?

Le torchon semble brûler entre Dublin et Ryanair. La semaine dernière, la compagnie aérienne a annoncé la fin de 15 liaisons et de près de 20 avions depuis l’aéroport de la capitale irlandaise en raison d’une augmentation des redevances aéroportuaires de quasiment 50 % de la part de l’opérateur de l’aéroport, la Dublin Airport Authority (DAA). Cette semaine, une nouvelle lancée de la part du patron de Ryanair, Michael O’Leary, risque de mettre un peu plus le feu aux poudres.