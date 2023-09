Keytrade Bank relance la guerre des taux d'épargne: voici son offre

Cela bouge sur le front des taux des livrets d’épargne. Et l’initiative vient une fois de plus d’un outsider et non pas d’une des quatre grandes banques du pays. En effet, Keytrade, déjà en pointe sur ce marché, annonce ce mardi, une nouvelle hausse de ses taux sur les livrets d’épargne. Pour les comptes “High Fidelity”, le taux passe, à partir du 2 octobre, à 2,55 % (0,90 % de taux de base et 1,65 % de prime de fidélité), contre 2,10 % précédemment. Pour le compte Azur, seul le taux de base est très légèrement augmenté de 0,9 à 1 %, ce qui donne 1,5 % avec la prime de fidélité.