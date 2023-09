La Bourse de Paris a ouvert en baisse de 0,56 % à 7.083,86 points, Francfort de 0,48 %, Milan de 0,38 % et Londres de 0,36 % dans les premiers échanges. À Bruxelles, le BEL 20 chutait de 0,46 %, à 3 564,47 points.

Le risque que les pressions inflationnistes recommencent avec la hausse des prix du pétrole, cumulé aux données économiques moroses publiées la semaine passée et à des taux d’intérêt élevés, préoccupe les investisseurs qui ont préféré se délester d’une partie de leurs actions ces derniers jours.

La Chine inquiète

Par ailleurs en Chine, la crise immobilière revient au centre des inquiétudes après que Evergrande a fait part lundi d’un blocage dans son plan de restructuration destiné à garantir sa survie.

Les secteurs dont l’activité est liée à la Chine, comme le luxe et les matières premières, ont souffert lundi et pourrait encore connaître de nettes baisses mardi après qu’une entité d’Evergrande a indiqué ne pas avoir remboursé une échéance de dette de 4 milliards de yuan (547 millions de dollars), rapporte l’agence d’informations financières Bloomberg.

Sur le marché obligataire, la perspective de taux directeurs des banques centrales plus élevés plus longtemps pousse les rendements souverains à de nouveaux plus hauts.