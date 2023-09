Quels points communs entre un leader en entreprise et un sportif ? Plus qu’on ne le croit…

Il y a plus de vingt ans, Jim Loehr et Tony Schwartz suggéraient dans la Harvard Business Review de créer des “athlètes du monde de l’entreprise.” Le sport serait-il une source d’inspiration inexploitée ?

La force d’y croire

Dans Think and Grow Rich, Napoleon Hill décode la stratégie mentale de l’industriel américain Andrew Carnegie, l’un des plus brillants hommes d’affaires du dix-neuvième siècle. Il y souligne l’importance de ce désir brûlant, quasi obsessionnel, qui habite l’entrepreneur. Et de la force d’y croire… comme un champion !

Dans sa chambre d’enfant, Justine Henin s’imaginait déjà gagner Roland-Garros. Dans ce qui n’était qu’un rêve à l’époque. Invitée par sa maman dans la tribune du central, elle lui avait promis de remporter un jour le mythique tournoi… La suite fait partie de l’histoire.

Pour autant, un mental de gagnant ne suffit pas. Il faut encore une discipline de fer, sans relâche, pendant des années. Et si dans les moments critiques l’athlète moyen est concentré, le champion, lui, est dans “la zone” : un état de concentration profonde aussi appelé flow. Pour le dirigeant d’entreprise, cet état et cette discipline sont de plus en plus difficiles à atteindre. Les smartphones hantent ses poches et les sources de distraction – emails, coups de fil, notifications, obligations officielles et de représentation – sont omniprésentes.

Quand la tempête souffle, le champion garde le cap. Aux Jeux olympiques d’Athènes, Justine Henin était menée 5-1 dans le dernier set de la demi-finale, avant de gagner… la médaille d’or. L’entreprise wallonne Odoo a plusieurs fois frôlé la faillite avant de devenir… une licorne. Dans ces moments critiques, la force mentale du champion fait la différence. Et quand il gagne, le champion sait garder la tête froide. La prochaine compétition n’est jamais très loin. Travis Kalanick chez Uber, Adam Neumann chez WeWork… : les exemples de chefs d’entreprise que l’ivresse des sommets a fait dérailler ne manquent pas ! La gestion de l’ego est un élément critique dans la carrière d’un chef d’entreprise.

C'est l'état d'esprit et les stratégies d'entraînement des champions qui doivent être intégrées par le top management.

Un programme de champion

Ces qualités ont, certes, une part d’inné. Mais elles peuvent aussi s’apprendre. Plusieurs athlètes ou entraîneurs ont sauté le pas. Justine Henin et John-John Dohmen donnent des conférences en entreprise. Jacques Borlée a lancé un programme qui inclut relaxation et remise en forme physique.

Au-delà de ce qu’offre un club de sport classique, c’est l’état d’esprit et les stratégies d’entraînement des champions qui doivent être intégrées par le top management. Dans une approche holistique qui allie le physique, le mental, l’émotionnel et le spirituel. Le deep work (périodes de quelques heures où tous les stimuli externes sont coupés) peut être utilisé pour atteindre l’état de flow. L’alternance entre performance et récupération peut être repensée par des horaires flexibles et par la mise à disposition d’infrastructures de sport et de relaxation. Des ateliers peuvent être organisés pour transmettre leur mentalité et leurs outils : esprit d’équipe, boucle de feedback, imagerie mentale…

Le monde de l’entreprise raisonne trop souvent en silo. On y voit des chefs d’entreprise enseigner à de futurs chefs d’entreprise. Or, l’innovation vient souvent de la convergence de milieux qui ne se parlent pas… ou trop peu. Sprint de fin de trimestre, marathon du budget, bond du chiffre d’affaires… : les métaphores abondent pour nous convaincre que le sport est, pour l’entreprise, une source d’inspiration qui gagnerait à être développée.