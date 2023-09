Les Bourses européennes sont prudentes : les investisseurs observent les chiffres du pétrole

Paris a ouvert stable (-0,05 %), tout comme ses consoeurs européennes, les Bourses de Londres (+0,03 %) et de Francfort (+0,07 %). À Bruxelles, le BEL 20 subit une légère baisse de 0,10 %, à 3 516,83 points.

”Les indices européens devraient ouvrir sans tendance ce matin, les investisseurs tentent toujours de déterminer quels seront les impacts réels sur l’économie d’une poursuite de la hausse des rendements des emprunts d’Etat américains, du dollar et du prix du baril de pétrole”, résume John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabaud.

Mercredi, le taux américain à 10 ans s’est envolé jusqu’à 4,64 %, une première depuis octobre 2007.

Nouvelle hausse du pétrole

Dans le même temps, le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain a quant à lui fini à son plus haut niveau en clôture depuis un an, et l’autre variété de référence du marché du pétrole, le Brent de la mer du Nord, a flirté avec la barre des 100 dollars.

Du côté des devises, l’euro est passé tout près de son plus bas niveau de l’année par rapport au dollar, qui lui est porté par la position restrictive de la banque centrale américaine quant à sa politique monétaire, et par la remontée des taux obligataires.

Les actions Evergrande suspendues

Les investisseurs garderont également un œil sur la Chine, où l’action du promoteur immobilier chinois Evergrande, de ses filiales de services immobiliers et de construction de véhicules électriques, ont été suspendues jeudi matin à la Bourse de Hong Kong, au lendemain d’une information de presse selon laquelle son patron se trouve en résidence surveillée après avoir été interpellé au début du mois.

La cotation d’Evergrande et de plusieurs filiales avaient repris début août à Hong Kong après une suspension de plus de 15 mois, faute d’avoir respecté les délais de publication de ses résultats financiers.

À l’agenda, les investisseurs “analyseront l’inflation de septembre en Allemagne et en Espagne ainsi que la deuxième lecture de la croissance américaine pour le deuxième trimestre”, cette dernière “devrait être revue à la baisse”, liste John Plassard.