Le Bel 20 clôture la semaine avec enthousiasme, en hausse de près de 1%

L'indice bruxellois, qui avait pratiquement perdu 4% depuis le début du mois, avait regagné jusqu'à 1,57% avant de subir quelques prises de bénéfices et terminer avec 16 de ses éléments en hausse parmi lesquels les valeurs immobilières qui voyaient Cofinimmo (64,90) rebondir de 2,77%, Aedifica (53,85) et WDP (23,44) regagnant 2,38 et 2,45%.

La Bourse de Paris a gagné 0,26% à 7.135,06 points, la Bourse de Francfort 0,41%, la Bourse de Milan 0,28% et la Bourse de Londres a grappillé 0,08%. Les places boursières européennes avaient montré plus d'entrain en milieu de séance après la publication d'un net ralentissement de l'inflation en zone euro.

Valeurs de clôture du vendredi 29/09 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 52,51 (50,80)

Ackermans + 143,10 (142,90)

Aedifica + 53,85 (52,60)

Ageas + 39,03 (38,83)

Aperam + 27,60 (27,42)

arGEN-X + 460,60 (451,90)

Barco - 18,38 (18,60)

Cofinimmo + 64,90 (63,15)

D'Ieteren + 159,90 (159,00)

Elia + 92,65 (91,55)

Galapagos + 32,53 (32,25)

GBL + 70,56 (70,40)

KBC - 59,14 (59,78)

Melexis - 81,70 (82,00)

Proximus + 7,70 (7,66)

Sofina + 191,80 (190,70)

Solvay + 104,85 (104,60)

UCB - 77,54 (77,90)

Umicore + 22,45 (21,81)

WDP + 23,44 (22,88)