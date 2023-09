Le paiement sans contact, la bonne affaire (exclusive) pour Apple et Google

Payer avec son smartphone est si pratique et seuls Apple et Android les équipent. C’est le paiement sans contact (NFC ou Near Field Contact) qui fait la différence : plus besoin de code PIN, pas besoin, comme avec les QR code, de déverrouiller son smartphone. La proximité entre le mobile et le terminal du commerçant suffit en passant par une rapide identification biométrique. Le QR code qui existe depuis 1994, utilisé aussi pour les paiements, est à la peine. Il a fallu attendre 2017 pour que les smartphones équipés d’une caméra puissent lire le QR code sans logiciel spécialisé. Le QR code reste fondamentalement un code-barres qui amène l’usager vers une adresse web spécifique ou une application qui fait le reste…. Il faut encore introduire une couche de chiffrement pour bien faire pour sécuriser les QR code, en plus des QR code dynamique qu’on aussi dû mettre en place dans ce but. Le paiement avec Apple Pay et Google Pay, lui, se fait à l’intérieur du mobile dans une zone ultra-sécurisée inviolable de l’appareil.

NFC ou Near Field Contact

Dès qu’un développeur veut utiliser la technologie sans contact (NFC) pour un service de paiement innovant, il se heurte à une interdiction de la part d’Apple. S’il s’agit d’un autre service avec NFC, il n’y a pas de problème. L’utilisateur ne peut donc utiliser que l’application Apple Pay au sein de laquelle il peut loger plusieurs cartes de paiement. À chaque transaction Apple fait interface entre l’usager et les sociétés qui ont émis la carte de paiement. Apple facture en plus une commission de 0.15 % du montant payé dans le cas d’un paiement par carte de crédit ou 0.005 dollars en cas de paiement par carte de débit, ce qui lui fait, aux USA un revenu estimé (car Apple ne publie aucun chiffre) de 1.9 milliards de dollars. Cette commission ne peut pas être refacturée à l’utilisateur final.

Google ne pratique pas de telles restrictions pour accéder à la technologie NFC d’Android. Ce n’est pas par bonté. C’est simplement plus délicat puisque Google ne fabrique pas lui – même les appareils équipés d’Android. Il pourrait se heurter à une dissidence qu’il pourrait bien vite mater en interdisant l’installation sur les mobiles en question les applications s qui font le succès d’Android, à commencer par Play Store. Pour le bureau de protection des consommateurs, Google pourrait changer d’avis du jour au lendemain.

Google a été le premier à proposer des paiements sans contact en 2011, suivi par Apple en 2014.

Les données collectées

Apple et Google ont bien compris leur intérêt à s’installer dans les paiements : c’est autant de données supplémentaires collectées sur lesquelles développer de nouveaux services comme à chaque fois qu’un nouveau type de données entre dans leur giron (quitte à racheter au passage des sociétés qui ont déjà commencé à innover). En prenant pied sur les paiements, Google et Apple brisent le dernier lien à l’air libre qu’avaient les utilisateurs qui resteront de bout en bout sur leurs plateformes.

Apple établit des accords bilatéraux avec chaque émetteur de carte : il y en a plusieurs milliers. On estime qu’aux USA, les consommateurs dépensent 199 milliards de dollars via Apple Pay en 2022, contre 91.7 milliards en 2021 et 46.9 en 2019. Pourquoi cela s’arrêterait-il ?

Android plus ouvert

Comme Android est plus ouvert, à côté de Google Pay, il y a Samsung Pay et des banques ont pu mettre au point leur propre application de paiement sans contact NFC (Capital One, Barclays, BBVA, …). Il n’y a pas d’accord bilatéral à conclure avec Google : les standards Visa et Mastercard régissent les opérations. Mais Google collecte les données.

En 2021 aux Etats-Unis, il y avait 25 millions d’utilisateurs de Google Pay. Il devrait y en avoir 10.2 millions de plus en 2025. Samsung Pay en comptera 18.3 millions en 2024. Là aussi, les montants dépensés doublent chaque année : 65.2 milliards en 2022, contre seulement 24.8 milliards en 2021

Se passer d’Apple

Google a tenté de rétropédaler sur les commissions qu’il n’exigeait pas mais le contre-pouvoir de Master Card et Visa (c’est le comble) a joué avec le système des tokens. Avec les tokens, les utilisateurs ne distribuent plus leur numéro de carte à tout vent dans tous les commerces. Le token est un lien entre la carte et le commerçant et seulement lui, pas un autre pour rendre la tâche des fraudeurs plus complexes (le token est inutilisable ailleurs). Google Pay n’a plus la main (et la pression) non plus sur la carte elle-même qui n’est pas enregistrée. Si la carte arrive à expiration, le token est renouvelé automatiquement chez le commerçant. La cause première des résiliations d’abonnement a disparu.

Apple justifie, quant à lui, les restrictions sur l’utilisation de NFC le sont pour des raisons de sécurité car il n’y a pas de tiers qui s’intercalent entre Apple et l’institution financière qui exécute le paiement. Pourtant Apple Apple vérifie la sécurité de toutes les applications sur Apple Store. Pourquoi s’estime-t-elle incapable de le faire pour les applications de paiement accédant à NFC ?

Il est bon que de nouveaux venus remettent en jeu la domination des grandes banques et de Visa, Mastercard, Amex mais si c’est pour les remplacer par les big techs…. La commission européenne a ouvert une procédure contre Apple Pay. Les USA suivront peut-être.