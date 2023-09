Prix qui flambent, marché qui se mondialise... Pourquoi les voitures de collection sont devenues un placement gagnant

Des passionnés nombreux en Belgique, où quelque 100 000 voitures de collection (c’est-à-dire roulant depuis plus de 30 ans) sont en circulation. La plupart de ces aficionados sont de simples amateurs de voitures anciennes avec lesquelles ils peuvent se balader sur les routes de campagne ou se rendre à des événements - rallyes, notamment - spécialement organisés pour eux. Un plaisir qui n’est pas obligatoirement très coûteux : la fiscalité sur les voitures de collection de loisirs reste abordable (1), comme le sont aussi les primes d’assurance.

En 2022, la vente du Zoute Grand Prix, la plus grande de l’année en Belgique, a généré un montant global record de 25 millions d’euros.

Reste évidemment à acheter la voiture ! Et sur ce plan, il y en a pour tous les goûts et, donc, tous les portefeuilles. Même si la grande majorité du parc belge de voitures anciennes est constituée de véhicules encore bon marché.

Ceci dit, la vente aux enchères qui sera organisée à Knokke le dimanche 8 octobre, sous l’égide de la maison Bonhams (2), permettra aussi de mesurer, une nouvelle fois, combien les voitures de collection - ainsi que des véhicules modernes mais produits en série limitée - attirent aussi de véritables investisseurs qui n’ont pas nécessairement que la passion des belles voitures. Mais qui souhaitent également diversifier leur patrimoine et miser sur des actifs dont les prix s’inscrivent à la hausse depuis une très longue période (lire ci-contre). Avec une prédilection pour trois marques "stars" (Ferrari, Mercedes-Benz, Porsche) qui monopolisent la moitié du marché mondial.

Le montant total par marque des ventes aux enchères de voitures en 2021-2022. ©IPM Graphics

En 2022, la vente du Zoute Grand Prix, la plus grande de l’année en Belgique, a généré un montant global record de 25 millions d’euros. Avec 20 modèles supplémentaires proposés cette année, ce record sera sans doute battu. Parmi les quelque 150 lots qui passeront sous le marteau lors de cette vente aux enchères, plusieurs voitures dépassent d’ailleurs allègrement le million d’euros d’estimation, la star annoncée de la vente étant une Ferrari 250 GT Tour de France (châssis long) de 1959, évaluée entre 5 et 7 millions d’euros.

Des ventes partout dans le monde et sur les plateformes

Mais ces chiffres peuvent être relativisés au regard d’autres grandes ventes aux enchères qui ont lieu à travers le monde : ainsi, celles qui ont eu lieu mois d’août dernier ont atteint un chiffre d’affaires de plus de 360 millions de dollars au sein des plus grandes maisons : (RM) Sotheby’s, Bonhams, Broad Arrow, Artcurial… Des ventes qui ont notamment lieu à Pebble Beach, aux États-Unis, l’eldorado des voitures de collection. De très nombreux autres événements sont aussi organisés annuellement un peu partout à travers la planète, à New York, Scottsdale, Londres, Paris, Monaco…. Ainsi que des ventes plus spécifiques : voitures d’avant-guerre, d’avant 1904. Et il ne faut bien sûr pas oublier toutes les transactions qui ont lieu quotidiennement sur des plateformes en ligne, de plus en plus nombreuses ces derniers temps, en particulier depuis le Covid. Car ce marché, qui est resté longtemps "de niche" s’est énormément ouvert ces dernières années, vers de nouveaux clients, plus jeunes, notamment.

(1) Pour autant que l’usage ne soit ni professionnel ni commercial, la taxe de mise en circulation est d’environ 50 à 60 euros selon les régions et la taxe annuelle de circulation d’environ 45 à 200 euros. Une taxe de pollution forfaitaire est appliquée à certains modèles.

(2) La "commission vendeur" standard de Bonhams est de 10 %.