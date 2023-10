En mai 2022, cette Mercedes de 1955, qui n’existe qu’en deux exemplaires, a été vendue par la maison RM Sotheby’s à Stuttgart, à 135 millions d’euros. Un record mondial absolu pour une voiture de collection vendue aux enchères. Icône de l’histoire de l’automobile, ce joli bolide peut atteindre une vitesse de pointe de 300 km/h.

Porsche 911 Type 993 GT2

La Porsche 911 Type 993 GT2 ©DR

Fabriquée entre 1995 et 1998, la Porsche 911 Type 993 GT2 est une voiture rare et recherchée, qui n’a été produite qu’à 57 exemplaires pour la route. Un de ces exemplaires, construit en 1995, sera en vente au Zoute Grand Prix. Son prix est estimé entre 1 et 1,3 million d’euros.

McLaren F1

La McLaren F1 ©DR

Voiture de sport très performante, la McLaren F1 fait partie des modèles aujourd’hui les plus iconiques et prestigieux du marché. Elle a été fabriquée dans les années nonante et produite à une centaine d’exemplaires. Son prix a véritablement flambé depuis quelque temps, partant d’un million d’euros et pouvant atteindre maximum 30 millions.

BMW M3 E30 Coupé

La BMW M3 E30 Coupé ©DR

Beaucoup plus abordable, la BMW M3 E30 Coupé rencontre pourtant un grand succès chez les collectionneurs car elle fait partie des modèles les plus emblématiques des années 80. Cette voiture de sport qui a remporté de nombreuses courses a en fait été produite par BMW de 1987 à 1991. Un exemplaire de cette voiture datant de 1987 sera en vente à Knokke. Son prix est estimé entre 120 000 et 160 000 euros.

Ferrari Dino 246

La Ferrari Dino 246 ©DR

Voiture de sport fabriquée entre 1969 et 1974, la Ferrari Dino 246 (standard ou targa) reste une voiture très appréciée aujourd’hui. En lui donnant son nom, le patron emblématique de la marque au cheval cabré a voulu rendre hommage à son fils, Dino, disparu prématurément. Son prix peut aller aujourd’hui jusque 450 000 euros.