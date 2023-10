En quoi les infrastructures sont une protection contre l'inflation

Concrètement, on retrouve dans cette classe d'actifs des actifs réels dans les services aux communautés comme l'électricité, le gaz naturel, le traitement de l'eau et des déchets ou les énergies renouvelables. Le secteur des transports avec les installations portuaires, aéroportuaires, les transports ferroviaires ou les autoroutes payantes font aussi partie de cet univers. "Mais au-delà de ces grands classiques, on intègre aussi dans ce champ d'investissement, les infrastructures à caractère social comme les écoles, les hôpitaux ou les universités, par exemple. Étant entendu que ne sont visés ici que les bâtiments et pas leur gestion puisque nous sommes dans la gestion d'actifs physiques." D'autres actifs s'inscrivent encore dans ce segment de placements comme les infrastructures de communication ou de paiement.

Des revenus importants

Mais quels sont les avantages d'investir dans ce type de biens ? "En général, ce type d'infrastructures génèrent beaucoup de revenus. Il y a aussi un bon potentiel de croissance de ces valeurs. Souvent, la génération de revenus est supérieure à l'inflation. Ce qui fait de ce segment de marché une belle protection contre l'inflation", ajoute ce gestionnaire. Ce type de portefeuille se caractérise aussi par une grande stabilité. En effet, il investit dans des actifs réels à long terme. "On peut dire que ce type de placements a clairement un caractère défensif. Ces valeurs performent bien dans un environnement de marchés difficile. Il permet de préserver l'investisseur contre une baisse de valeur en portefeuille", note encore Alex Araujo.

La volatilité de ce type de portefeuille est relativement faible. Il est également possible de combiner un tel investissement avec des critères ESG. À titre d'exemple, le fonds administré par ce gérant a obtenu le label Towards Sustainability. La gestion financière et les principes de durabilité y sont alors étroitement imbriqués. Ce fonds est assez concentré puisqu'il ne reprend que 46 valeurs. Parmi ces valeurs, on peut épingler, à titre d'exemples, la société Elia pour les infrastructures électriques, National Grid pour les transports du futur, Transurban pour l'urbanisation, Equinix pour la connectivité ou encore American Water pour la gestion de l'eau. "Nous sommes aussi conscients que ces actifs présentent des risques. Ces risques sont liés au changement climatique mais sont aussi relatifs aux réglementations. Il ne faut pas non plus négliger les grands risques comme la crise du Covid-19 qui a mis à l'arrêt des pans entiers de l'économie comme le transport ferroviaire et aérien."

Même si nous sommes ici dans le cadre de thèmes d’avenir, la prudence s’impose et ce type de placements ne doit s’envisager que dans le cadre d’une diversification du portefeuille sur le long terme.