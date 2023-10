Le taux à dix ans au plus haut depuis 2007 plombe Wall Street

La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, affectée par la remontée des taux obligataires, en particulier le taux d’emprunt d’État américain à dix ans qui a atteint un plus haut en seize ans. Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait de 0,40 %, l’indice Nasdaq perdait 0,59 % et l’indice élargi S&P 500 baissait de 0,45 %.