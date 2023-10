DEME, impliqué dans un dossier de corruption en lien avec la Russie, porte plainte contre Jan De Nul pour “preuves illicites”

L’affaire concerne l’attribution d’un contrat pour réaliser des travaux de dragage dans le port de Sabetta, équipé d’un des plus grands terminaux de GNL (gaz liquéfié) au monde, dans le nord de la Russie. Le ministère russe des Transports avait confié l’appel d’offres pour le projet à la société russe USK Most. DEME et Jan De Nul y avaient postulé en 2013.

DEME a remporté le contrat via sa coentreprise russe Mordraga mais De Nul a porté plainte en raison de soupçons de conflit d’intérêts avec un intermédiaire. Le parquet de Flandre orientale a alors ouvert une enquête en 2016 et des perquisitions menées par le FBI en 2018 ont permis de mettre au jour des faits présumés de corruption.

Selon le dossier, une des figures centrales de l’affaire est Sofia M.-N., qui a travaillé chez DEME avant de lancer sa propre société de consultance en 2012. Sa société a perçu un montant de 175.000 euros de DEME pour des frais de consultance. L’enquête soupçonne en outre cette Belge d’origine bulgare d’avoir touché 4.188.000 euros de pot-de-vin via des sociétés-écrans établies à Chypre et au Panama. Un montant identique aurait été versé à un partenaire d’USK Most dans le but de favoriser DEME dans l’obtention du contrat.

Selon les enquêteurs, l’ancien CEO Alain Bernard et trois autres personnes au sein du groupe étaient directement impliqués.

L’affaire a été introduite devant le tribunal correctionnel mercredi, mais la défense de DEME a immédiatement soulevé un élément de procédure. “Les e-mails sont l’éléphant dans la pièce”, a déclaré l’avocat John Maes. “Ceux-ci ont été apportés à la partie civile De Nul, selon eux par 'un vent favorable'. Il s’agit de preuves obtenues illicitement.”