Alstom s’écroule en Bourse de près de 40 % : que se passe-t-il ?

Une annonce étonnante de la part du groupe français, qui avait indiqué précédemment que son flux était “significativement positif” sur l’exercice et que l’avertissement “va immédiatement déclencher des interrogations sur la santé du bilan” du groupe, selon les analystes de Stifel.

Des projets qui se concrétisent mais pèsent sur le cash-flow

Qu’est ce qui a changé entre-temps ? Alstom met en cause l’accélération de la mise en production, le retard d’un programme de matériels roulants au Royaume-Uni et le décalage de certaines commandes. “Nous sommes engagés dans une forte montée en puissance, en particulier dans l’activité Matériel Roulant, qui, en s’additionnant à des projets hérités du portefeuille passé en phase de finalisation au même moment, pèse sur le cash-flow libre de ce premier semestre”, a expliqué le PDG Henri Poupart-Lafarge, cité dans le communiqué.

Evolution du cours de l'action Alstom sur un an. ©D.R.

La tendance devrait cependant changer dans les années à venir, selon le groupe. Plus précisément lors de l’exercice fiscal suivant. Environ un tiers provient du retard pris par la finalisation du programme Aventra, une commande de 443 trains destiné au Royaume-Uni, hérité du portefeuille de Bombardier Transport acquis par Alstom début 2021. La finalisation est désormais prévue “au début de l’exercice fiscal 2024-2025”, qui débutera le 1er avril 2024.

Deutsche Bank est par contre plus mitigé sur la question. Elle considère que cette annonce est un “coup dur porté à la crédibilité de la direction” et parle d’un “problème de flux sans fin”. La banque allemande anticipe même une dette encore plus importante.