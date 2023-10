LVMH toujours sous influence chinoise

Au cours de la dernière décennie, LVMH a démontré une capacité à surmonter les périodes d’incertitude, en digérant le coronavirus en moins de six mois, et en revenant dès janvier 2023 sur ses niveaux records en dépit de la correction encaissée en 2022. Le cours a été multiplié par sept durant la dernière décennie pour atteindre un sommet boursier à plus de 900 euros en avril 2023, mais le titre est depuis entré dans un mouvement de correction qui lui a fait abandonner pratiquement tous les gains du début 2023.

Cours de bourse de LVMH ©IPM Graphics

Correction salutaire

Cette correction a fait retomber la valorisation sur des niveaux plus normaux, avec un rapport cours/bénéfice de 20 sur base du résultat par action attendu pour 2024, et alors que le marché s’attend encore à des croissances annuelles de 8,5 % pour le chiffre d’affaires et de 11,1 % pour le bénéfice par action sur l’horizon 2023-2025. Le consensus reste favorable, avec 23 avis favorables (pour 28 analystes) avec un objectif moyen tournant autour de 900 euros. Il faut toutefois constater que les attentes se sont repliées significativement depuis juillet 2023, lorsque l’objectif moyen des analystes trônait encore à près de 950 euros. Ce mardi 10 octobre, le groupe présentera son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre, et le marché sera particulièrement attentif aux commentaires sur l’évolution de l’activité sur le marché chinois, dont les incertitudes économiques ont provoqué la correction ces derniers mois.

